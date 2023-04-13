Що в жодному разі не можна робити в Чистий четвер-2023, щоб не відлякати багатство

Не можна цього дня ображати когось і сваритися

Великий четвер, він же Чистий четвер, цього року християнами східного обряду відмічається 13 квітня. Це четвертий день Страсного тижня, присвячений важливим подіям земного життя Ісуса Христа.

Православні віряни цього дня згадують Таємну вечерю, на якій Син Божий омив ноги своїм учням, продемонструвавши всім приклад братньої любові, жертовності та служіння ближнім, і встановив обряд Святого Причастя, переломивши для всіх присутніх хліб. Також Христос був зраджений апостолом Юдою Іскаріотом, заарештований під час молитви в Гетсиманському саду і ув’язнений.

Від біблійного обмивання ніг пішла традиція купань, тому Великий четвер став називатися у народі Чистим. Цього дня християни традиційно намагаються закінчити прибирання та важку роботу, обов’язково миються до сходу сонця. Згідно з повір’ям, вода в цей день набуває цілющих властивостей. Вірять, що скупавшись у Чистий четвер, можна змити з себе не тільки тілесний бруд, а й духовний.

Також віряни готують "животворну" четвергову сіль: кухонна сіль обсмажується на сковорідці до потемніння, нею потім заправляють святкові страви. Вважається, що вона має захисну та цілющу силу.

Що не можна робити 13 квітня у Чистий четвер

Співати, веселитись, танцювати.

Ображатися, лаятись, злитися, думати про погане.

Позичати гроші чи речі, особливо кухонне начиння — можна відштовхнути від себе енергію багатства.

Підіймати із землі знайдені монетки, купюри, цінні речі.

Забувати про суворий піст — не можна вживати м’ясо, молочні продукти, яйця, вершкове масло, алкоголь.

Нагадаємо, що за Чистим четвергом відзначається Страсна п’ятниця — один із найважливіших днів останнього тижня перед Великоднем. Раніше "Телеграф" розповідав, на які дні у 2023 році припадають головні християнські свята через зміни у церковному календарі.