Троицкая родительская суббота 3 июня: что категорически запрещено делать в этот день

Сегодня в храмах проводятся литургии и поминания

В эту субботу христиане восточного обряда готовятся к празднику Святой Троицы (Пятидесятницы). В 2023 году в церковном календаре 3 июня отмечается Троицкая родительская суббота — день, которому верующие посвящают особой молитве, размышлениям и покаянию, чтобы быть готовыми к приходу Святого Духа.

В традиционный день памяти усопших люди посещают церковь, чтобы помолиться за близкого умершего и заказать молебен. В храмах проводятся литургии и поминания. После посещения храма можно посетить могилу родственника, друга или просто знакомого и зажечь свечу.

Что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу

В преддверии Троицы лучше воздерживаться от употребления мяса и участия в развлекательных мероприятиях. В этот день следует избегать конфликтов и ссор. Что еще запрещено делать в Троицкую субботу:

Делать в доме уборку. Главное, чтобы это не мешало посещать храм и молиться.

Работать в поле и в огороде, но можно сеять коноплю и ячмень. Согласно народным приметам, их посев 3 июня обещает богатый урожай.

Заниматься рукодельем, шить и вязать.

Оставлять на могилах родственников алкоголь и сигареты.

Стирать и полоскать белье, мыться и купаться в открытых водоемах. Наши предки в этот день остерегались водоемов из-за страха перед русалками.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда будет отмечаться Троица в 2023 и 2024 годах, после перехода ПЦУ на Новоюлианский календарь. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.