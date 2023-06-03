Троїцька батьківська субота 3 червня: що категорично заборонено робити цього дня

Сьогодні у храмах проводяться літургії та поминання

Цієї суботи християни східного обряду готуються до свята Святої Трійці (П’ятидесятниці). У 2023 році у церковному календарі 3 червня відзначається Троїцька батьківська субота — день, якому віряни присвячують особливій молитві, роздумам та покаянню, щоб бути готовими до приходу Святого Духа.

У традиційний день пам’яті померлих люди відвідують церкву, щоб помолитися за близького померлого та замовити молебень. У храмах проводяться літургії та поминання. Після відвідин храму можна відвідати могилу родича, друга або просто знайомого і запалити свічку.

Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу

Напередодні Трійці краще утримуватись від вживання м’яса та участі у розважальних заходах. У цей день слід уникати конфліктів та сварок. Що ще заборонено робити у Троїцьку суботу:

Робити в оселі прибирання. Головне, щоб це не заважало відвідувати храм та молитися.

Працювати в полі та на городі, але можна сіяти коноплі та ячмінь. Згідно з народними прикметами, їхній посів 3 червня обіцяє багатий урожай.

Займатися рукоділлям, шити і в’язати.

Залишати на могилах родичів алкоголь та цигарки.

Прати та полоскати білизну, митися і купатися у відкритих водоймах. Наші пращури цього дня остерігалися водойм через страх перед русалками.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначатиметься Трійця у 2023 та 2024 роках, після переходу ПЦУ на Новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.