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Троїцька батьківська субота 3 червня: що категорично заборонено робити цього дня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ідеальний день для прощення образ перед померлими близькими
Ідеальний день для прощення образ перед померлими близькими. Фото freepik.com

Сьогодні у храмах проводяться літургії та поминання

Цієї суботи християни східного обряду готуються до свята Святої Трійці (П’ятидесятниці). У 2023 році у церковному календарі 3 червня відзначається Троїцька батьківська субота — день, якому віряни присвячують особливій молитві, роздумам та покаянню, щоб бути готовими до приходу Святого Духа.

У традиційний день пам’яті померлих люди відвідують церкву, щоб помолитися за близького померлого та замовити молебень. У храмах проводяться літургії та поминання. Після відвідин храму можна відвідати могилу родича, друга або просто знайомого і запалити свічку.

Що не можна робити у Троїцьку батьківську суботу

Напередодні Трійці краще утримуватись від вживання м’яса та участі у розважальних заходах. У цей день слід уникати конфліктів та сварок. Що ще заборонено робити у Троїцьку суботу:

  • Робити в оселі прибирання. Головне, щоб це не заважало відвідувати храм та молитися.
  • Працювати в полі та на городі, але можна сіяти коноплі та ячмінь. Згідно з народними прикметами, їхній посів 3 червня обіцяє багатий урожай.
  • Займатися рукоділлям, шити і в’язати.
  • Залишати на могилах родичів алкоголь та цигарки.
  • Прати та полоскати білизну, митися і купатися у відкритих водоймах. Наші пращури цього дня остерігалися водойм через страх перед русалками.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначатиметься Трійця у 2023 та 2024 роках, після переходу ПЦУ на Новоюліанський календар. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.

Теги:
#Традиції #Свята #Заборони #Трійця #Троїцька поминальна субота.