Константины, Петры и не только: кто отмечает День ангела 29 июня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 29 июня, в 2023 году отмечается Международный день тропиков, День памяти преподобного Моисея Оптинского, народный праздник Тихон Тихий (Тихон Утешитель). Также в этот день носители четырех имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 29 июня

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий". 29 июня почитается мученик Константин Минятов.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу". 29 июня церковью чтится священномученик, иерей Михаил Макаров.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень". 29 июня почитается священномученик, иерей Петр Карелин.

Тихон, — это имя происходит от имени древнегреческой богини Тюхе и переводится как "судьба", "случай", "жребий", "удача". Интересно, что на территории современной Украины и россии это имя в последнее столетие в основном используется как монашеское. 29 июня церковью чтятся епископ Тихон Амафунтский, преподобный Тихон Медынский и Калужский, преподобный Тихон Луховской и Костромской.

Женские именины 29 июня не отмечаются.

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