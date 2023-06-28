Костянтини, Петри і не тільки: хто відзначає День ангела 29 червня

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 29 червня, 2023 року відзначається Міжнародний день тропіків, День пам’яті преподобного Мойсея Оптинського, народне свято Тихін Тихий (Тихін Розрадник). Також у цей день носії чотирьох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 29 червня

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий". 29 червня вшановується мученик Костянтин Мінятов.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога". 29 червня церквою вшановується священномученик, ієрей Михайло Макаров.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь". 29 червня вшановується священномученик, ієрей Петро Карелін.

Тихін, — це ім’я походить від імені давньогрецької богині Тюхе і перекладається як "доля", "випадок", "жереб", "удача". Цікаво, що на території сучасної України та росії це ім’я в останні сторіччя в основному використовується як чернече. 29 червня церквою вшановуються єпископ Тихін Амафунтський, преподобний Тихін Мединський і Калузький, преподобний Тихін Луховській та Костромській.

Жіночі іменини 29 червня не відзначаються.

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