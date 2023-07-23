У кого День ангела 24 июля: женские и мужские именины

В этот день каждому есть кого поздравить с Днем ангела

В понедельник, 24 июля, в 2023 году отмечается Международный день заботы о себе, Международный день БДСМ, День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Также в этот день празднуют свои именины носители семи имен. Ниже "Телеграф" подробно рассказывает про каждого.

Мужские именины 24 июля

Аркадий, — имя древнегреческого происхождения, которое значит "житель Аркадии", или в переносном значении "пастух" или "счастливый человек". 24 июля почитается преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский.

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 24 июля чтится священномученик Иларион Троицкий, Верейский.

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва.

Женские именины 24 июля

24 июля почитается великая равноапостольная княгиня Ольга (в крещении Елена). Она является покровительницей носительниц сразу нескольких имен:

Ольга, — очень популярное в Украине женское имя. Считают, что оно имеет древнескандинавское происхождение и возникло от имени "Хельга", что значит "священная", "святая".

Елена, — это очень распространенное в Украине и ряде других стран имя, которое по основной версии значит "солнечный свет".

Алена, — по одной версии это имя считается формой имени Елена, а по другой происходит от слова "аланы".

Илона, — изначально это имя появилось как румынская форма имени Елена, однако на сегодняшний день оно уже давно самостоятельное имя.

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