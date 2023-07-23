У кого День ангела 24 липня: жіночі та чоловічі іменини

Цього дня кожному є кого привітати з Днем ангела

У понеділок, 24 липня, 2023 року відзначається Міжнародний день піклування про себе, Міжнародний день БДСМ, День пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги. Також в цей день святкують свої іменини носії семи імен. Нижче "Телеграф" докладно розповідає про кожного.

Чоловічі іменини 24 липня

Аркадій, — ім’я давньогрецького походження, яке означає "житель Аркадії", або в переносному значенні "пастух" або "щаслива людина". 24 липня вшановується преподобний Аркадій Вяземський і Новоторзький.

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 24 липня вшановується священномученик Іларіон Троїцький, Верейський.

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева.

Жіночі іменини 24 липня

24 липня вшановується велика рівноапостольна княгиня Ольга (у хрещенні Олена). Вона є покровителькою носіїв відразу кількох імен:

Ольга, — дуже популярне в Україні жіноче ім’я. Вважають, що воно має давньоскандинавське походження і виникло від імені Хельга, що означає священна, свята.

Олена, — це дуже поширене в Україні та низці інших країн ім’я, яке за основною версією означає "сонячне світло".

Альона, — за однією версією це ім’я вважається формою імені Олена, а за іншою походить від слова "алани".

Ілона, — спочатку це ім’я виникло як румунська форма імені Олена, проте на сьогоднішній день воно вже давно є самостійним ім’ям.

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