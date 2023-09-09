Где и как правильно хранить картошку после сбора урожая: три лучших способа

Пользуйтесь этими советами и ваш урожай будет цел до весны

После того как урожай картофеля будет собран, нужно правильно подготовить овощ к зимовке. Мы уже рассказывали, что нужно сделать перед отправкой картофеля в погреб или подвал, а теперь делимся полезными советами, в чем овощи лучше хранить.

Как отмечает портал vse_roste в Инстаграм, есть как минимум три варианта хранения, которые помогут сохранить весь ваш урожай до весны. Однако у каждого из этих способов есть свои особенности, которые стоит учитывать.

Варианты хранения картофеля:

Насыпью

Легче всего хранить картофель насыпью. Способ простой, но не совсем надежный. Картофель насыпается горкой не выше одного метра и в таком виде хранится до весны. Но есть и недостаток данного вида хранения картофеля. Например, нельзя точно контролировать температуру внутри кучи. Там же может начаться гниение.

Ящики

Хороший вариант – хранение картофеля в деревянных ящиках, не допуская контакта клубней с холодным железом, цементом, бетоном. Ящики для не должны стоять близко друг к другу. Также появляется расстояние меж ящиком и стеной – как минимум 15 см. Выдерживается расстояние также меж ящиком и полом.

В сетках

Картошку можно хранить и в сетках. Они изготавливаются из полиэтилена, такая тара мягкая, эластичная и крепкая. В ней овощи сохраняются длительное время благодаря хорошей вентиляции. Наполнив сетки, их нужно уложить на деревянные поддоны, после чего накрыть соломой.

Напомним, что несмотря на активный сбор урожаев, дачникам следует помнить также о других занятиях: уходе за растениями, поливе, прополке, борьбе с вредителями и сорняками. Это относится и к томатам. Главное – следить за подкармливанием растений и бороться с вредителями, а также правильно организовывать полив помидоров.