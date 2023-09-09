Де і як правильно зберігати картоплю після збирання врожаю: три найкращі способи

Користуйтеся цими порадами і ваш урожай буде цілий до весни

Після того, як урожай картоплі буде зібраний, потрібно правильно підготувати овоч до зимівлі. Ми вже розповідали, що потрібно зробити перед відправкою картоплі у льох чи підвал, а тепер ділимося корисними порадами, у чому овочі краще зберігати.

Як зазначає портал vse_roste в Інстаграм, є як мінімум три варіанти зберігання, які допоможуть зберегти весь ваш урожай до весни. Однак кожен із цих способів має свої особливості, які варто враховувати.

Варіанти зберігання картоплі:

Насипом

Найлегше зберігати картоплю насипом. Спосіб простий, але не зовсім надійний. Картопля насипається гіркою не вище за один метр і в такому вигляді зберігається до весни. Але є й нестача цього виду зберігання картоплі. Наприклад, не можна точно контролювати температуру всередині купи. Там може початися гниття.

Ящики

Хороший варіант — зберігання картоплі в дерев’яних ящиках, не допускаючи контакту бульб із холодним залізом, цементом, бетоном. Ящики не повинні стояти близько один до одного. Також утворюється відстань між ящиком і стіною – щонайменше 15 див. Витримується відстань між ящиком і підлогою.

У сітках

Картоплю можна зберігати і в сітках. Вони виготовляються з поліетилену, така тара м’яка, еластична та міцна. У ній овочі зберігаються тривалий час завдяки гарній вентиляції. Наповнивши сітки, їх потрібно покласти на дерев’яні піддони, після чого накрити соломою.

Нагадаємо, що попри активний збір урожаїв, дачникам слід пам’ятати також про інші заняття: догляд за рослинами, поливу, прополювання, боротьбу зі шкідниками та бур’янами. Це стосується і томатів. Головне – стежити за підгодовуванням рослин та боротися зі шкідниками, а також правильно організовувати полив помідорів.