Именины 7 октября: кого поздравляем с Днем ангела в субботу по новому календарю

У каждого найдется хоть один знакомый именинник

В субботу, 7 октября, в 2023 году отмечается Международный день почтальйона, Всемирный день действий за достойный труд, Всемирный день ходьбы, Всемирный день карате, Всемирный день хлопка, День ванны, славянский праздник урожая Родогощ (Таусень).

Кроме того, в этот день по новому календарю ПЦУ почитается память мучеников Сергия и Вакха, Иулиана пресвитера и Кесария диакона. Также носители сразу восьми мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 7 октября

Демьян, — согласно основной версии, это имя греческого происхождения, которое значит "покорять", "усмирять". 7 октября чтится архиепископ Сузапольский Дамиан.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 7 октября почитается преподобный Иосиф Хуций, Мохевский чудотворец.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 7 октября чтится Леонтий Ипатик.

Марк, — по разным версиям имя может происходит от имени римского бога войны Марса или от "молоток" с латинского. 7 октября почитается папа Римский Марк.

Николай, — это имя древнегреческого происхождения, которое можно перевести как "победитель народов".

Сергей, — это имя имеет греко-римские корни и по разным версиям может переводиться как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый". 7 октября церковью чтится сразу несколько святых с таким именем: преподобный Сергий Обнорский, Сергий Печерский Послушливый, мученик Сергий Римлянин, Росафский.

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев". 7 октября почитается священномученик Иулиан Терракинский.

Женские именины 7 октября

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская". А это, как известно, эпитет богини Афродиты. 7 октября почитается дева Пелагия Тарсийская.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 7 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 20 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Андрей, Антон, Василий, Виталий, Владислав, Давид, Ибрагим, Павел, Сергей, Степан, Фекла.

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