Іменини 7 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у суботу за новим календарем

У кожного знайдеться хоч один знайомий іменинник

У суботу, 7 жовтня, у 2023 році відзначається Міжнародний день листоноші, Всесвітній день дій за гідну працю, Всесвітній день ходьби, Всесвітній день карате, Всесвітній день бавовни, День ванни, слов’янське свято врожаю Родогощ (Таусень).

Крім того, цього дня за новим календарем ПЦУ вшановується пам’ять мучеників Сергія та Вакха, Іуліана пресвітера та Кесарія диякона. Також носії одразу восьми чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 7 жовтня

Дем’ян, — згідно з основною версією, це ім’я грецького походження, яке означає "підкоряти", "утихомирювати". 7 жовтня вшановується архієпископ Сузапольський Даміан.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 7 жовтня вшановується преподобний Йосип Хуцій, Мохівський чудотворець.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 7 жовтня вшановується Леонтій Іпатик.

Марк, — за різними версіями ім’я може походить від імені римського бога війни Марса або від "молоток" з латинської. 7 жовтня вшановується папа Римський Марк.

Микола — це ім’я давньогрецького походження, яке можна перекласти як "переможець народів".

Сергій, — це ім’я має греко-римське коріння і за різними версіями може перекладатися як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний". 7 жовтня церквою шанується одразу кілька святих з таким ім’ям: преподобний Сергій Обнорський, Сергій Печерський Слухняний, мученик Сергій Римлянин, Росафський.

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв". 7 жовтня вшановується священномученик Іуліан Терракінський.

Жіночі іменини 7 жовтня

Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська". А це, як відомо, епітет богині Афродіти. 7 жовтня вшановується діва Пелагія Тарсійська.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 7 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 20 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Ібрагім, Павло, Сергій, Степан, Текла.

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