Именины 11 октября: кого поздравляем с Днем ангела в среду по новому календарю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В среду, 11 октября, в 2023 году отмечается Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, Всемирный день против боли.

Также в этот день чествуется память святых отцов VII Вселенского Собора, апостола Филиппа, единого от семи диаконов, мучениц Зинаиды и Филониллы. А носители сразу шести имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 11 октября

Александр, — имя греческого происхождения, которое переводится как "тот, кто защищает".

Илларион, — с древнегреческого переводится как "веселый", "радостный", "тихий". 11 октября почитается преподобный Иларион Оптинский.

Лев, — схожие имена есть как в греческом, так и латинском языках. Детей называли так, чтобы дать им некую сверхчеловеческую силу, — в этом случае силу льва. 11 октября чтится преподобный Лев Оптинский.

Макар, — это древнее греческое имя, которое можно перевести как "блаженный" или "счастливый". 11 октября почитается преподобный Макарий Оптинский.

Филипп, — греческое имя, которое можно перевести как "любящий лошадей". 11 октября церковью чтится святой апостол от 70-ти Филипп.

Женские именины 11 октября

Зинаида, — это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "дочь Зевса", "та, что принадлежит Зевсу", "божественная дочь". 11 октября почитается святая мученица Зинаида Тарсийская.

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 11 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 24 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

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