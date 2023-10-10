Іменини 11 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у середу за новим календарем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У середу, 11 жовтня, 2023 року відзначається Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням, Всесвітній день проти болю.

Також в цей день вшановується пам’ять святих отців VII Вселенського Собору, апостола Пилипа, єдиного від семи дияконів, мучениць Зінаїди та Філонілли. А носії одразу шести імен святкують свій День ангела.

Чоловічі іменини 11 жовтня

Олександр, — Ім’я грецького походження, яке перекладається як "той, хто захищає".

Іларіон, — з давньогрецької перекладається як "веселий", "радісний", "тихий". 11 жовтня вшановується преподобний Іларіон Оптинський.

Лев, — схожі імена є як у грецькій, так і латинській мовах. Дітей називали так, щоб дати їм деяку надлюдську силу, – у цьому випадку силу лева. 11 жовтня вшановується преподобний Лев Оптинський.

Макар, — це давнє грецьке ім’я, яке можна перекласти як "блаженний" або "щасливий". 11 жовтня вшановується преподобний Макарій Оптинський.

Пилип (Філіп), — грецьке ім’я, яке можна перекласти як "люблячий коней". 11 жовтня церквою вшановується святий апостол від 70-ти Пилип.

Жіночі іменини 11 жовтня

Зінаїда, — це ім’я має давньогрецьке походження і перекладається як "дочка Зевса", "та, що належить Зевсу", "божественна дочка". 11 жовтня вшановується свята мучениця Зінаїда Тарсійська.

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 11 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 24 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Валентин, В’ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Анна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

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