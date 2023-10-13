Именины 14 октября: кого поздравляем с Днем ангела в субботу по новому стилю

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 14 октября, в 2023 году отмечается Всемирный день стандартов, Всеобщий день музыки, Всемирный день за будущее без кариеса, День "Я люблю пряжу".

Также в этот день по новому календарю в Украине почитается память мучеников Назария, Келсия, Гервасия, Протасия, преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца, преподобной Параскевы-Петки Сербской. А носители семи мужских и женских имен празднуют свой День ангела.

Женские именины 14 октября

Прасковья, — это славянская форма греческого имени Параскева, что дословно значит "канун праздника". 14 октября церковью чтится святая преподобная Параскева Петка, Сербская, Болгарская.

Мужские именины 14 октября

Игнат, — это латинское имя, которое по разным версиям может переводиться как "огненный" или "неизвестный". 14 октября почитается митрополит Игнатий.

Кузьма, — имя происходит от древнегреческого "Космас", которое можно перевести и как "кузнец", и как "порядок", "мир", "вселенная". 14 октября чтится преподобный Косма Яхромский.

Максимилиан, — по разным версиям, это может быть латинское имя ("наибольший"), или же древнееврейское ("посланник божий"). 14 октября почитается преподобномученик Максимилиан Марченко.

Михаил, — имя происходит от древнееврейского и переводится как "равный Богу", "подобный Богу".

Назар, — это древнееврейское имя, которое по разным версиям переводится как "тот, что посвятил себя Богу", "росток", "истина", "зоркий", "дальновидный", "родом из Назарета". 14 октября чтится мученик Назарий Римлянин.

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Как известно, ранее в этом году Православная церковь Украины перешла на новый календарь и 14 октября теперь отмечаются церковные праздники, которые ранее отмечались 27 октября. А раньше в этот день по старому календарю праздновали именины носители имен Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.

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