Никаких молотков и зажимания дверей: с этим лайфхаком вы легко очистите орехи руками

Вам понадобиться только вода и немного времени

Грецкие орехи — очень вкусный и полезный продукт. Их часто добавляют в любимые десерты и домашнюю выпечку.

Однако чистить орехи от скорлупы невероятно сложно. Вместе с "Главредом" расскажем о простом методе — вам не понадобятся никакие подручные средства.

Как легко чистить грецкие орехи

Очистить грецкие орехи можно довольно просто. Вам понадобиться лишь вода и немного времени.

Для начала правильно подойдите к выбору грецких орехов. Они должны быть целыми и здоровыми. Избегайте орехов с трещинами или повреждениями, так как они могут быть труднее очистить.

Заполните большую миску теплой водой и отправьте туда грецкие орехи на 30-60 минут. Орехи должны хорошо пропитаться, а вода поможет размягчить скорлупу и сделать ее более податливой.

Через указанное время достаньте орехи и попробуйте удалить скорлупу руками. Вам может потребоваться небольшое давление пальцами, но избегайте сильных ударов или сжатия, чтобы не повредить орехи.

Если некоторые орехи тяжело очистить, вы можете воспользоваться ножом. Просто осторожно проколите скорлупу на одном из концов и затем аккуратно раздвиньте ее — это должно сделать процесс очистки более легким. После оставьте их сохнуть на воздухе или используйте бумажное полотенце, чтобы избавиться от излишней влаги.

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