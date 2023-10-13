Іменини 14 жовтня: кого вітаємо з Днем ангела у суботу за новим стилем

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 14 жовтня, 2023 року відзначається Всесвітній день стандартів, День музики, Всесвітній день за майбутнє без карієсу, День "Я люблю пряжу".

Також у цей день за новим календарем в Україні вшановується пам’ять мучеників Назарія, Келсія, Гервасія, Протасія, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Печерського чудотворця, преподобної Параскеви-Петки Сербської. А носії семи чоловічих та жіночих імен святкують свій День ангела.

Жіночі іменини 14 жовтня

Параска, — це слов’янська форма грецького імені Параскева, що дослівно означає "напередодні свята". 14 жовтня церквою вшановується свята преподобна Параскева Петка, Сербська, Болгарська.

Чоловічі іменини 14 жовтня

Гнат (Ігнатій), — це латинське ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "вогненний" або "невідомий". 14 жовтня вшановується митрополит Ігнатій.

Кузьма, — ім’я походить від давньогрецького "Космас", яке можна перекласти і як "коваль", і як "порядок", "світ", "всесвіт". 14 жовтня вшановується преподобний Косма Яхромський.

Максиміліан, — за різними версіями, це може бути латинське ім’я ("найбільший"), або давньоєврейське ("посланник божий"). 14 жовтня вшановується преподобномученик Максиміліан Марченко.

Михайло, — ім’я походить з давньоєврейської і перекладається як "рівний Богу", "подібний до Бога".

Назар, — це давньоєврейське ім’я, яке за різними версіями перекладається як "той, що присвятив себе Богу", "росток", "істина", "зоркий", "далекоглядний", "родом з Назарета". 14 жовтня вшановується мученик Назарій Римлянин.

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Як відомо, раніше цього року Православна церква України перейшла на новий календар і 14 жовтня відзначаються церковні свята, які раніше відзначалися 27 жовтня. А раніше цього дня за старим календарем святкували іменини носії імен Олександр, Олексій, Георгій, Григорій, Єгор, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Ян, Віра.

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