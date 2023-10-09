Жодних молотків і затискання дверей: з цим лайфхаком ви легко очистите горіхи руками

Вам знадобиться лише вода і небагато часу

Волоські горіхи — дуже смачний і корисний продукт. Їх часто додають у улюблені десерти та домашню випічку.

Однак чистити горіхи від шкаралупи неймовірно складно. Разом із "Главредом" розповімо про простий метод — вам не знадобляться жодні підручні засоби.

Як легко чистити волоські горіхи

Очистити волоські горіхи можна досить просто. Вам знадобиться лише вода і небагато часу.

Для початку правильно підійдіть до вибору волоських горіхів. Вони мають бути цілими та здоровими. Уникайте горіхів із тріщинами або пошкодженнями, оскільки вони можуть бути важчими очистити.

Заповніть велику миску теплою водою і надішліть туди горіхи на 30-60 хвилин. Горіхи повинні добре просочитися, а вода допоможе розм’якшити шкаралупу і зробити її більш податливою.

Через вказаний час дістаньте горіхи та спробуйте видалити шкаралупу руками. Вам може знадобитися невеликий тиск пальцями, але уникайте сильних ударів або стискування, щоб не пошкодити горіхи.

Якщо деякі горіхи важко очистити, можна скористатися ножем. Просто обережно проколіть шкаралупу на одному з кінців і потім акуратно розсуньте її — це має зробити процес очищення легшим. Після цього залиште їх сохнути на повітрі або використовуйте паперовий рушник, щоб позбутися зайвої вологи.

Очистили горіхи? Тоді приготуйте їх незвичайну горіхову аджику за рецептом "Телеграфа ".