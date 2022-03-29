У россиян истерика из-за заявления минобороны рф о Киеве и Чернигове

В россии заявили об отводе войск с нескольких направлений.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в минобороны россии заявили об отводе войск из-под Киева и Чернигова. Россияне посчитали это предательством.

На пропагандистком telegram-канале "RT на русском" пользователи массово критиковали российскую власть.

Россияне, которые явно заинтересованы в уничтожении Украины, массово раскритиковали своих переговорщиков, в частности заместителя главы минобороны рф Александра Фомина. Фомин после переговоров с украинцами в Стамбуле заявил, что было принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Российские пользователи назвали его предателем.

россияне массово обвиняют свою власть в предательстве

Добавим, что разведка США уже увидела отвод части российских войск от столицы Украины. Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что вскоре россия выдвинет свои условия, которые Украине принять будет намного сложнее.

Ранее сообщалось, что в россии заговорили о завершении войны. Добавим, что министр обороны рф Сергей Шойгу впервые за долгое время засветился на ТВ.