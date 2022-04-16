Укр

Мэр города на Харьковщине призвал людей срочно выезжать: что известно

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
89
Сергей Зеленский Новость обновлена 16 апреля 2022, 16:15
Сергей Зеленский

Город подвергается ракетным ударам и авианалетам.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину мэр города Лозовая (Харьковская область) Сергей Зеленский в очередной раз призвал местных жителей к срочной эвакуации.

Соответствующий пост Зеленского появился на его странице в Facebook.

Сергей Зеленский сообщил, что наземной угрозы городу пока нет, однако усиливается ракетная опасность, а также могут участиться авианалеты. Мэр добавил, что из города можно выехать автобусом и поездом, сообщив детали эвакуации. В сети восприняли место и время эвакуации с опаской, ведь недавно россияне ударили ракетой по вокзалу Краматорска, откуда проходила эвакуация мирных граждан. Кроме того, российская пропаганда разгоняет фейк, что "Киев готовит удар Точкой-У по вокзалу населенного пункта Лозовая". Именно "Точкой-У" оккупанты ударили по Краматорску, а до удара также разгоняли фейки о "провокациях киевского режима".

Жители Лозовой боятся, что россияне ударят ракетой по вокзалу
Жители Лозовой боятся, что россияне ударят ракетой по вокзалу

Мэр Лозовой позже подтвердил, что из города проходит эвакуация.

Отметим, в интервью "Телеграфу" председатель Харкьовской областной военной администрации Олег Синегубов заявил что из города Лозовая выехали уже половина жителей.

Ранее сообщалось, что россияне не отказываются от Харьковского направления и там идут тяжелые бои.

Теги:
#Украина #Россия #Харьковская область #Лозовая #Война с Россией
MQ-9 Reaper
Украина
Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины
Дата публикации
Дата публикации
Категория
MQ-9 Reaper
Долетит до Москвы: в Кабмине описали мощь новых беспилотников США для Украины
Дата публикации
Категория
Попытки начальства "укомплектовать" войско удивляет даже самих россиян
Наркоманы, деды и мужики-проститутки: оккупант признался, кого сейчас берут в армию рф (аудио)
Дата публикации
Категория
Украинцы вынуждены выживать в плену в ужасных условиях
Сколько украинских бойцов в плену у россиян: Верещук назвала цифру
Дата публикации
Категория
Борис Джонсон
россия "отомстила" Джонсону за поддержку Украины
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 52 дня
Война — день 52: оккупанты уже потеряли более 20 тысяч солдат и мстят за это мирным городам Украины