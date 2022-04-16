Мэр города на Харьковщине призвал людей срочно выезжать: что известно

Город подвергается ракетным ударам и авианалетам.

В субботу, 16 апреля, на 52-й день полномасштабного вторжения рф в Украину мэр города Лозовая (Харьковская область) Сергей Зеленский в очередной раз призвал местных жителей к срочной эвакуации.

Соответствующий пост Зеленского появился на его странице в Facebook.

Сергей Зеленский сообщил, что наземной угрозы городу пока нет, однако усиливается ракетная опасность, а также могут участиться авианалеты. Мэр добавил, что из города можно выехать автобусом и поездом, сообщив детали эвакуации. В сети восприняли место и время эвакуации с опаской, ведь недавно россияне ударили ракетой по вокзалу Краматорска, откуда проходила эвакуация мирных граждан. Кроме того, российская пропаганда разгоняет фейк, что "Киев готовит удар Точкой-У по вокзалу населенного пункта Лозовая". Именно "Точкой-У" оккупанты ударили по Краматорску, а до удара также разгоняли фейки о "провокациях киевского режима".

Жители Лозовой боятся, что россияне ударят ракетой по вокзалу

Мэр Лозовой позже подтвердил, что из города проходит эвакуация.

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Отметим, в интервью "Телеграфу" председатель Харкьовской областной военной администрации Олег Синегубов заявил что из города Лозовая выехали уже половина жителей.

Ранее сообщалось, что россияне не отказываются от Харьковского направления и там идут тяжелые бои.