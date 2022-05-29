На Херсонщине россияне попали в засаду: уничтожен бронеавтомобиль за миллион долларов (видео)

Операцию провели во вражеском тылу

Оккупанты заявили о мнимом закрытии границ Херсонской области, но подобные заявления не останавливают украинских защитников. В тылу врага на территории Херсонщины бойцы Сил специальных операций уничтожили бронемашину КамАЗ "Тайфун".

Они поделились видео своей работы в засаде.

Армия Украины уничтожает технику россиян — смотрите в нашем Telegram

Воинам удалось выйти на пути проезда вражеской техники. Участок дороги заминировали, а когда там ехал бронированный грузовик с солдатами врага — взорвали дистанционно. Техника оккупантов и личный состав уничтожены полностью.

"Тайфун" достаточно свежая машина, их начали производить только в 2014 году. Выпустили их чуть более 260 штук. В него влазит по нормам три человека экипажа и 14 десанта. Стоимость такого бронеавтомобиля — миллион долларов.

Напомним, на Херсонщине ВСУ пошли в контрнаступление. Известно, что враг теряет людей, и отошел вглубь территории на невыгодные рубежи. Про движение украинской армии к освобождению оккупированных земель на юге заявил и советник главы ОП, Алексей Арестович. Он отметил, что российскую армию разгромят, но могут пройти месяцы в оккупации.

Ранее "Телеграф" писал, что на оккупированной части Херсонской области россияне возводят эшелонированную линию обороны. Также они пытаются ввести рублевую зону и хотят провести мобилизацию мужчин на войну против Украины.