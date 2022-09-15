"Раздевали и давили": спасатель рассказал об издевательствах солдат рф в оккупации (видео)

Спасатели рисковали жизнями, эвакуируя людей с оккупированных территорий

Во время эвакуации из Бородянки (Киевская область), которая была освобождена от оккупантов в начале апреля, российские солдаты издевались над украинскими спасателями.

Об этом рассказал начальник караула 31 Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка Вадим Заяц в беседе с политическим журналистом "Телеграфа" Юлией Забелиной. Он рассказал, как россияне реагировали на эвакуационные мероприятия ГСЧС.

"Однажды мы, добровольцы, поехали на эвакуацию. Нас остановили на блокпосту в центре Бородянки. 5 часов нас держали. Меня как старшего отвели в сторону. Раздевали, издевались, автомат прикладывали к голове. Они увидели, что я офицер и начали раздевать меня… Смотреть, есть ли у меня татуировки, с "Азова" ли я.

Начали проверять все мои документы, забрали паспорт, служебное удостоверение. Затем они начали давить на меня психологически: "Вы диверсанты-разведчики". Они поставили меня на колени, приставили автоматы к голове и начали расспрашивать о местоположении украинских военных… Я спасатель, я должен спасать людей. Неожиданно эвакуационную колонну отпустили на подконтрольную Украине территорию", — рассказал Вадим.

Бородянка — стала еще одним украинским городом, который россияне превратили в руины. Наравне с Бучей и другими городами Киевщины Бородянка стала настоящей "Меккой ужасов".