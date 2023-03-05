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Марьинки больше нет, ее сравняли с землей: как город изменился за год (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Под украинским флагом Марьинка процветала. Пока сюда не пришел "русский мир" Новость обновлена 05 марта 2023, 10:28
Под украинским флагом Марьинка процветала. Пока сюда не пришел "русский мир". Фото Коллаж "Телеграфа"

Террористические действия российских военных фактически стерли небольшой городок с лица Земли

Донбасс продолжает быть одним из самых горячих участков фронта из — за постоянных попыток штурмов и обстрелов со стороны россиян. Некоторые населенные пункты почти полностью уничтожены, как, например, Марьинка Донецкой области, доступ к которой для ВСУ враг пытался отрезать еще с осени прошлого года. Теперь же в сети оккупанты кичатся тем, как выглядит город сегодня.

Один из снимков опубликовал у себя в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Комментируя действия российской армии, он называет их террористами и подчеркивает, что они "мало чем отличаются от ИГИЛ".

По мнению чиновника, до прихода "русского мира" Марьинке удавалось не просто жить, но и процветать. Теперь же город уничтожен, все жители были вынуждены покинуть малую родину, а на этой территории продолжаются тяжелые бои.

"Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", — объясняет Ермак последствия уничтожения Марьинки и других городов для российской федерации.

Марьинка сегодня
Марьинка сейчас выглядит, будто вымышленный город из фильмов об апокалипсисе

Есть и другие фотографии, которыми не забывают щедро делиться захватчики, созерцая результат своего "освобождения".

Марьинка сегодня
Город превратился в выжженную пустыню
Марьинка сегодня
Жизни в Марьинке больше нет
Марьинка сегодня

Как город выглядел до полномасштабной войны?

Снимков с воздуха довоенной Марьинки в открытом доступе почти нет. Приходится опираться на карты Google, где до сих пор сохраняется предварительный вид города. В 2015 году здесь насчитывалось более 9 тысяч жителей, несмотря на близость фронта. Масштабную эвакуацию пришлось проводить в марте 2022-го — с тех пор мирного населения в Марьинке нет.

Марьинка на карте
Общий вид Марьинки на карте
Марьинка на карте
В городе хватало не только частных домов, но и другой застройки. Теперь все сровняли с землей

Уже почти год, как россияне пытаются стереть Марьинку в пыль, регулярно щеголяя своими "достижениями". Сейчас это им почти удалось, однако еще летом город удерживал хоть какие-то прежние очертания.

Марьинка летом 2022
Так Марьинка выглядела в августе 2022 года.

В сети же можно найти отдельные снимки того, как городок выглядел до начала полномасштабной войны в разные годы. Кроме засилья жилых домов здесь были многочисленные церкви, центральный дворец культуры, магазины и т.д.

Марьинка до войны
Так Марьинка выглядела с трассы Донецк-Запорожье.
Марьинка до войны фото
Под украинским флагом в Марьинке изобиловала жизнь
Марьинка до войны
А вот и церковь, которой больше не существует
Марьинка до войны
Такие закаты местным жителям остается только вспоминать

Сегодня Марьинка является одним из тех населенных пунктов, по которым фактически проходит линия фронта. Она регулярно находится под обстрелами, а россияне не оставляют попыток ее полностью захватить — очевидно, чтобы повесить свой триколор на разрушенную администрацию.

Марьинка Донецкой области на карте
Марьинка на карте боев

Значительные повреждения получили также Авдеевка и Бахмут — к ним враг тоже пытается применять тактику выжженной земли. Тем не менее, наши отчаянные защитники продолжают держать оборону, даже несмотря на сложные погодные условия.

До того, как в Бахмут ограничили доступ для мирного населения, корреспонденты "Телеграфа" неоднократно бывали в городе, где могли пообщаться с местными жителями. Общий же вид города поражает, ведь среди разбитых построек продолжает теплиться жизнь, несмотря на регулярные обстрелы.

Теги:
#Донецкая область #Война #Донбасс #Бои #Марьинка