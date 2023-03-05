Марьинки больше нет, ее сравняли с землей: как город изменился за год (фото)
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Террористические действия российских военных фактически стерли небольшой городок с лица Земли
Донбасс продолжает быть одним из самых горячих участков фронта из — за постоянных попыток штурмов и обстрелов со стороны россиян. Некоторые населенные пункты почти полностью уничтожены, как, например, Марьинка Донецкой области, доступ к которой для ВСУ враг пытался отрезать еще с осени прошлого года. Теперь же в сети оккупанты кичатся тем, как выглядит город сегодня.
Один из снимков опубликовал у себя в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Комментируя действия российской армии, он называет их террористами и подчеркивает, что они "мало чем отличаются от ИГИЛ".
По мнению чиновника, до прихода "русского мира" Марьинке удавалось не просто жить, но и процветать. Теперь же город уничтожен, все жители были вынуждены покинуть малую родину, а на этой территории продолжаются тяжелые бои.
"Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", — объясняет Ермак последствия уничтожения Марьинки и других городов для российской федерации.
Есть и другие фотографии, которыми не забывают щедро делиться захватчики, созерцая результат своего "освобождения".
Как город выглядел до полномасштабной войны?
Снимков с воздуха довоенной Марьинки в открытом доступе почти нет. Приходится опираться на карты Google, где до сих пор сохраняется предварительный вид города. В 2015 году здесь насчитывалось более 9 тысяч жителей, несмотря на близость фронта. Масштабную эвакуацию пришлось проводить в марте 2022-го — с тех пор мирного населения в Марьинке нет.
Уже почти год, как россияне пытаются стереть Марьинку в пыль, регулярно щеголяя своими "достижениями". Сейчас это им почти удалось, однако еще летом город удерживал хоть какие-то прежние очертания.
В сети же можно найти отдельные снимки того, как городок выглядел до начала полномасштабной войны в разные годы. Кроме засилья жилых домов здесь были многочисленные церкви, центральный дворец культуры, магазины и т.д.
Сегодня Марьинка является одним из тех населенных пунктов, по которым фактически проходит линия фронта. Она регулярно находится под обстрелами, а россияне не оставляют попыток ее полностью захватить — очевидно, чтобы повесить свой триколор на разрушенную администрацию.
Значительные повреждения получили также Авдеевка и Бахмут — к ним враг тоже пытается применять тактику выжженной земли. Тем не менее, наши отчаянные защитники продолжают держать оборону, даже несмотря на сложные погодные условия.
До того, как в Бахмут ограничили доступ для мирного населения, корреспонденты "Телеграфа" неоднократно бывали в городе, где могли пообщаться с местными жителями. Общий же вид города поражает, ведь среди разбитых построек продолжает теплиться жизнь, несмотря на регулярные обстрелы.