Марьинки больше нет, ее сравняли с землей: как город изменился за год (фото)

Террористические действия российских военных фактически стерли небольшой городок с лица Земли

Донбасс продолжает быть одним из самых горячих участков фронта из — за постоянных попыток штурмов и обстрелов со стороны россиян. Некоторые населенные пункты почти полностью уничтожены, как, например, Марьинка Донецкой области, доступ к которой для ВСУ враг пытался отрезать еще с осени прошлого года. Теперь же в сети оккупанты кичатся тем, как выглядит город сегодня.

Один из снимков опубликовал у себя в Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак. Комментируя действия российской армии, он называет их террористами и подчеркивает, что они "мало чем отличаются от ИГИЛ".

По мнению чиновника, до прихода "русского мира" Марьинке удавалось не просто жить, но и процветать. Теперь же город уничтожен, все жители были вынуждены покинуть малую родину, а на этой территории продолжаются тяжелые бои.

"Трибунал. Санкционная удавка. Военное уничтожение на поле боя. Изоляция. Справедливый пересмотр российской истории, включая времена Второй мировой. Репарации. Демилитаризация. Крах режима. Мы сделаем это", — объясняет Ермак последствия уничтожения Марьинки и других городов для российской федерации.

Марьинка сейчас выглядит, будто вымышленный город из фильмов об апокалипсисе

Есть и другие фотографии, которыми не забывают щедро делиться захватчики, созерцая результат своего "освобождения".

Город превратился в выжженную пустыню

Жизни в Марьинке больше нет

Как город выглядел до полномасштабной войны?

Снимков с воздуха довоенной Марьинки в открытом доступе почти нет. Приходится опираться на карты Google, где до сих пор сохраняется предварительный вид города. В 2015 году здесь насчитывалось более 9 тысяч жителей, несмотря на близость фронта. Масштабную эвакуацию пришлось проводить в марте 2022-го — с тех пор мирного населения в Марьинке нет.

Общий вид Марьинки на карте

В городе хватало не только частных домов, но и другой застройки. Теперь все сровняли с землей

Уже почти год, как россияне пытаются стереть Марьинку в пыль, регулярно щеголяя своими "достижениями". Сейчас это им почти удалось, однако еще летом город удерживал хоть какие-то прежние очертания.

Так Марьинка выглядела в августе 2022 года.

В сети же можно найти отдельные снимки того, как городок выглядел до начала полномасштабной войны в разные годы. Кроме засилья жилых домов здесь были многочисленные церкви, центральный дворец культуры, магазины и т.д.

Так Марьинка выглядела с трассы Донецк-Запорожье.

Под украинским флагом в Марьинке изобиловала жизнь

А вот и церковь, которой больше не существует

Такие закаты местным жителям остается только вспоминать

Сегодня Марьинка является одним из тех населенных пунктов, по которым фактически проходит линия фронта. Она регулярно находится под обстрелами, а россияне не оставляют попыток ее полностью захватить — очевидно, чтобы повесить свой триколор на разрушенную администрацию.

Марьинка на карте боев

Значительные повреждения получили также Авдеевка и Бахмут — к ним враг тоже пытается применять тактику выжженной земли. Тем не менее, наши отчаянные защитники продолжают держать оборону, даже несмотря на сложные погодные условия.

До того, как в Бахмут ограничили доступ для мирного населения, корреспонденты "Телеграфа" неоднократно бывали в городе, где могли пообщаться с местными жителями. Общий же вид города поражает, ведь среди разбитых построек продолжает теплиться жизнь, несмотря на регулярные обстрелы.