"На прополку тоже вызовет?": в сети смеются над украинкой, которая заставила полицию копать огород

Женщина не была дома длительный период после того, как закопала "клад"

В Тернопольской области женщина заставила полицейских перекопать огород. Все дело в том, что она забыла, куда закопала банку с деньгами и драгоценностями, и обвинила в краже соседа.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД Украины. Необычное ЧП произошло в Козовской территориальной громаде.

Женщина обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что ее, вероятно, ограбил сосед. В первые дни полномасштабного вторжения она закопала в своем огороде две стеклянные банки: в одной спрятала деньги, а во второй украшения. Затем женщина уехала и домой вернулась только спустя 1,5 года, но клад не нашла.

Она решила, что тайник нашел сосед, ведь у него есть металлоискатель и, не разобравшись, написала заявление в полицию. Правоохранители допросили пенсионера, но тот заявил, что ничего не брал. Тогда полицейские решили еще раз проверить участок заявительницы.

Перерыв территорию вокруг дома полицейские все же наткнулись на клад. Оказывается, женщина не запомнила точное место, где зарыла свои драгоценности и деньги. С соседа все подозрения сняли, уголовное дело закрыли.

Украинцы в сети с юмором отреагировали на эту ситуацию, но нашлись и те, кто осудил женщину, ведь она "таким дурацким способом государственные ресурсы задействовала". Более того, по мнению некоторых, полиция должна была завести уголовное дело на женщину за дачу заведомо ложных показаний (383 УКУ).

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