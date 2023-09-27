"На прополку теж викличе?": у мережі сміються з українки, яка змусила поліцію копати город

Жінка не була вдома тривалий період після того, як закопала "скарб"

На Тернопільщині жінка змусила поліцейських перекопати город. Вся річ у тому, що вона забула, куди закопала банку з грошима та коштовностями, та звинуватила у крадіжці сусіда.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України. Незвичайна НП сталася у Козовській територіальній громаді.

Жінка звернулася до правоохоронців із заявою про те, що її, мабуть, пограбував сусід. У перші дні повномасштабного вторгнення вона закопала на своєму городі дві скляні банки: в одній сховала гроші, а в другій прикраси. Потім жінка поїхала і додому повернулася лише через 1,5 року, але скарб не знайшла.

Вона вирішила, що схованку знайшов сусід, адже має металошукач і, не розібравшись, написала заяву в поліцію. Правоохоронці допитали пенсіонера, але той заявив, що нічого не брав. Тоді поліцейські вирішили ще раз перевірити ділянку заявниці.

Переривши територію навколо будинку поліцейські таки натрапили на скарб. Виявляється, жінка не запам’ятала точне місце, де закопала свої коштовності та гроші. Із сусіда всі підозри зняли, кримінальну справу закрили.

Українці в мережі з гумором відреагували на цю ситуацію, але знайшлися й ті, хто засудив жінку, адже вона "таким безглуздим способом державні ресурси задіяла". До того, на думку деяких, поліція мала завести кримінальну справу на жінку за надання свідомо неправдивих свідчень (383 ККУ).

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росії чоловік підірвався себе разом із поліцією. Постраждали вісім силовиків, але найбільше дісталося підозрюваному.