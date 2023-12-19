Изуродовал и выбросил фото: в Винницкой области мужчина надругался над могилами защитников (фото)

35-летнему задержанному грозит 5 лет лишения свободы

В Винницкой области на одном из кладбищ мужчина повредил фоторамки и забрал фото четырех защитников. Событие произошло в селе Новожитов.

По номеру 102 позвонил по телефону житель Оратовской общины и сообщил о преступлении. Об этом рассказали в полиции.

Правоохранители разыскали свидетелей, которые видели мужчину, совершившего надругательство над могилами героев. Позже оперативники задержали злоумышленника в соседнем селе, где он проживал.

Им оказался 35-летний мужчина, ранее привлекавшийся к ответственности за кражи. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, утром 18 декабря он зашел на территорию кладбища, сломал рамки на могилах, забрал фото и выбросил.

Следователями полиции проводится досудебное расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения сводбоды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Ровенской области неизвестные дважды изуродовали могилу героя и сняли флаг Украины. Полиция открыла уголовное производство.