Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко оценил ситуацию, сложившуюся сегодня в Афганистане с военно-политической точки зрения

Ситуация в Афганистане, где представители "Талибана" захватили власть, накалилась. В четверг, 26 августа, по стране прокатилась серия терактов, жертвами которых стали сотни человек, включая американских военных. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли предрекает Афганистану серьезные гуманитарные проблемы из-за "Талибана".

Ситуацию в Афганистане и ее значение для Украины "Телеграф" обговорил с генерал-лейтенантом, бывшим заместителем начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

– Судя по проблемам с эвакуацией и не только, то, что произошло в Афганистане, стало неожиданным для многих структур, в том числе западных. Почему так случилось?

– Это говорит о том, что недостаточно глубоко и в недостаточно широком спектре работали соответствующие разведки, в том числе американцы, которые там находились 20 лет. И которые должны были наладить деятельность таким образом, чтобы контролировать ситуацию и понимать, что происходит, что может произойти, как выходить из создавшегося положения.

– Как вышло, что США и союзники, которые в 2001 году достаточно быстро отстранили талибов от власти, так же быстро теперь позволили им вернуться?

– По сути, эта война выиграна в Афганистане самими афганцами, которые в большинстве своем на текущий момент исповедуют такого рода исламизм. Талибы сделали выводы после 2001 года. Поняли, каким образом можно победить в войне с очень ресурсным противником в лице США. При том, что Штаты, как говорят, не один триллион за 20 лет вложили в Афганистан, пытаясь строить там светское государство. Американцы, оправдываясь, говорят, что они ведь еще параллельно боролись с терроризмом. Но если это так, то победы не видно после 20 лет. И это неспроста. Талибам удалось большинство населения объединить вокруг своего исламизма, был достигнут нужный им результат.

Если исторически вспомнить, в Афган пару раз ходили британцы, потом и СССР, теперь США. Но в связи с тем, что это было против народа, пришельцы проигрывали, народ побеждал, как бы кому-то это не нравилось.

Талибан ждал возможности вернуть власть 20 лет

– Можно ли говорить, что представители "Талибана" сделали выводы после поражения двадцатилетней давности?

– Безусловно! Так, чтобы прийти к завершающей стадии захвата (возврата, обретения) власти, талибы сделали выводы и организовали интенсивные дипломатические встречи – с представителями США, КНР, РФ, Пакистана, Турции. Заверяли, что если придут к власти, то будут договороспособны, что не будет крайностей, как было в прошлый раз. Но уже сейчас видим, что они не выполняют свои обязательства. Впрочем, делают это не явно, не нарочито. Понимая, что иначе могут быть серьезные санкции, а также пропадет финансирование.

Для сравнения: если на Украину в США дают около 250 млн долларов в год, то на Афганистан выделяли порядка 3 млрд долл. Просто во многом коррумпировано всё это делилось и использовалось теми же афганцами. Сейчас талибы ищут возможности, чтобы деньги, пусть и в меньшем количестве, продолжили поступать с Запада. При этом пытаются не дать покинуть страну, запугать, фактически взять в рабство квалифицированных специалистов, которые работали с американцами и представителями других развитых стран.

За время властвования талибов и в первый, и во второй раз – они понимают, что строить государство умеют куда хуже, чем воевать.

– Можно ли говорить о полноценной победе талибов?

– Если на данный момент их победа над американцами и западным миром очевидна, то насчет победы внутри Афганистана, а это многоплеменная страна, есть вопросы. Сын Ахмад-Шах Масуда, Ахмад Массуд, который за свои действия против талибов получил прозвище Панджшерский львенок, собрал в Панджшерской долине серьезные силы сопротивления. Кроме того, остаются оппозиционные силы, в разных частях, но особенно на севере страны.

К тому же, в Афганистан зашли террористические ИГИЛ и Аль-Каида. Которые как бы соперничают с талибами. Плюс, есть межплеменные розни. Одно дело вместе идти к победе над общим соперником (западным миром), а другое – делить власть после этой победы. И тут единения явно нет.

– Как себя ведут страны, которые хотят продолжать иметь влияние в Афганистане, либо получить его?

– Они точно обеспокоены. Та же Россия проводит совместные учения с Таджикистаном, Узбекистаном. Тот же Китай пытается влиять на ситуацию, выстраивая отношения с условно легитимной новой властью. Тот же Пакистан, который всесторонне помогал талибам приходить к власти, хочет не потерять влияние. Свои виды на Афганистан у Турции, у Индии. Но однозначно – все обеспокоены и не хотят, чтобы изменения, которые произошли в Афганистане, негативно отразились на них.

Талибан вернулся к власти более договороспособным, чем это было ранее

– Какие выводы из происшедшего в Афганистане следует сделать Украине?

– Первый и наиважнейший – при объединении общества, граждан государства вокруг основной идеи (защита, возрождение, реформирование своего государства), можно противостоять даже куда более мощным, более ресурсным противникам. Которыми в Афганистане являлись страны коллективного Запада, а для Украины является Россия. Вопрос во времени и в стойкости касательно отстаивания своих убеждений. Но войны в Афганистане, во Вьетнаме, показывают, что можно не только бороться, но и побеждать.

Также надо понимать, что мы сейчас боремся за статус Украины как главного партнера США вне НАТО. Афганистан тоже имел такой статус. Но это не помогло правительственным проамериканским войскам устоять против "Талибана". Так что помощь важна и нужна, но нужно рассчитывать нас свои силы, заниматься реформированием себя, опираться на свою экономику, которую надо развивать.

Кроме того, в Украине есть интересы собственно нашего государства и народа, а есть интересы других государств, в том числе наших союзников: американцев, немцев, французов, турок. Но если руководство этих стран видит, что само государство – как проамериканское правительство в Афганистане – не решает основные задачи на протяжении многих лет (не берет управление в свои руки, не проводит реформы, не имеет развития), то они уходят, прекращают помощь. Как сделали в Афганистане американцы и все остальные. И это Украине надо иметь в виду. Оставить иллюзии, что кто-то нам всегда поможет и что-то за нас принципиально порешает. Помогать будут, но лишь видя, что мы сами готовы меняться и брать свою судьбу в свои руки, строить состоятельное государство.

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