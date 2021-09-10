Талибы применяют насилие и пытки к журналистам

Применив пытки к журналистам в Кабуле, талибы показали, что не собираются выполнять свои обещания о свободных СМИ

После ухода войск коалиции власть в Афганистане захватили талибы. На первых своих пресс-конференциях представители Талибана, пытаясь создать привлекательный образ новой власти, дали немало обещаний, в том числе о том, что журналистам нечего бояться, и никто не будет чинить препятствий их профессиональной деятельности. Однако кажется, не все свои обещания они готовы выполнять.

Весь мир облетели новости о задержаниях журналистов во время освещения акции протеста за права женщин в Кабуле. Многие мировые СМИ остро отреагировали на аресты журналистов, применение насилия к ним и изъятие аппаратуры. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с реакцией средств массовой информации по всему миру.

Статья на сайте "BBC" сообщает, что в Кабуле при выполнении своей работы задержали многих журналистов, отправили их в полицейский участок, и жестоко избили. Причиной таких действий было то, что они пытались освещать акции протеста.

На фотографиях, распространяемых в Интернете, запечатлены два журналиста газеты "Etilaatroz" с рубцами и синяками после ареста.

Один из них, Таки Дарьяби, рассказал в интервью "BBC", что его доставили в районное отделение полиции, где били ногами и руками.

В среду, 8 сентября, съемочная группа "BBC" также получила запрет на проведение съемок.

Талибы не разрешают проводить акции протеста

Корреспондента Дарьяби вместе с фотографом газеты "Etilaatroz" Нематуллой Накди задержали и доставили в отделение полиции, где, по их словам, их били дубинками, проводами и плетками. Через несколько часов они были освобождены талибами без объяснения причин.

"Они перевели меня в другую комнату и сковали мне руки наручниками", — сказал он корреспонденту "BBC" в Кабуле, — "Я решил не защищаться, потому что думал, что тогда они будут бить меня еще больше, поэтому я лег на пол, чтобы защитить переднюю часть своего тела".

"Пришли восемь боевиков и начали меня избивать … Палками, полицейскими дубинками, резиной — всем, что у них было в руках. Шрам на моем лице образовался от обуви, когда они били меня ногами по лицу", — рассказывает пострадавший от рук талибов журналист, — "Дальше я потерял сознание и они остановились. Они отвезли меня в другое здание, где были камеры, и оставили меня там".

Примерно через два часа его отпустили.

"Я едва мог ходить, но они сказали, что мы должны идти быстро. У меня все тело сильно болело", — говорил Дарьяби.

Нематулла Накди сказал, что боевики Талибана попытались отобрать у него фотоаппарат, как только он начал фотографировать протест.

"Один из талибов сбил меня с ног и поставил на меня ногу. Они били меня ногами по голове … Я думал, что они собираются убить меня", — заявил Накди информационному агентству "AFP".

На вопрос, за что его бьют, он услышал их злорадствующий ответ: "Тебе еще повезло, что тебе не отрезали голову".

Информационное агентство Афганистана "Толо" сообщило, что их оператор был арестован и удерживался талибами почти три часа.

Международная неправительственная организация "CPJ" (Комитет защиты журналистов — прим.ред.) сообщила, что по меньшей мере 14 журналистов были задержаны в течение последних двух дней, а затем освобождены.

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"Талибан быстро доказывает, что обещания, данные ранее их лидерами, о том, что независимые СМИ Афганистана продолжат работать свободно и безопасно, оказываются пустыми", — сказал Стивен Батлер, координатор программы "CPJ" по Азии, — "Мы призываем Талибан выполнить эти ранние обещания, прекратить избивать и задерживать репортеров, выполняющих свою работу, и позволить средствам массовой информации работать свободно, не опасаясь репрессий".

Ранее на этой неделе талибы, захватившие контроль над Афганистаном, объявили о формировании временного правительства, состоящего только из мужчин, для управления страной.

С тех пор они фактически запретили протесты, объявив их незаконными, если только они предварительно не получат на это разрешение министерства юстиции.

Международная телекомпания и интернет издание "Аljazeera" также подтверждает информацию об избиении журналистов, запугивании их и пытках, несмотря на обещание о свободе прессы.

"Аljazeera" добавляет в своей статье, что двое других журналистов газеты — Абер Шайган и Лютфали Султани — вместе с редактором газеты Кадхимом Карими отправились в полицейский участок, чтобы узнать о местонахождении их коллег.

Но как только они подошли к полицейскому участку, по их словам, боевики Талибана начали толкать и бить их и конфисковали все их вещи, включая мобильные телефоны.

Пытки в камере предварительного заключения

По словам Шайгана, троих мужчин поместили в небольшую камеру предварительного заключения, в которой находилось 15 человек, двое из которых были репортерами агентства "Reuters" и турецкого агентства "Anadolu Agency".

Когда они находились в камере, им рассказали о жестоком обращении с журналистами Дарьяби и Накди, которые содержались в разных комнатах.

"Даже через стены мы слышали их крики", — сообщили товарищи по камере.

Фотографии, размещенные газетой в сети, дополнили остальную часть рассказа. Они продемонстрировали явные доказательства избиения проволокой, которому подвергались оба мужчины. Нижняя часть спины, верхняя часть ног и лицо Дарьяби были покрыты темно-красными ранами. Левая рука, верхняя часть спины, верхняя часть ног и лицо Накди также были покрыты красными рубцами.

Фотографии, размещенные в сети, иллюстритуют отношение талибов к журналистам

Но такая судьба, казалось, постигла не только журналистов, но и протестующих.

Строгое предупреждение

Хотя все пятеро мужчин были освобождены после нескольких часов содержания под стражей, Шайган сказал, что перед выходом они получили строгое предупреждение от официального лица Талибана: "То, что делали эти протестующие, незаконно, и, освещая такие вещи, вы все нарушили закон. В этот раз мы тебя отпустим, но в следующий раз ты так легко не отделаешься".

В то время протесты не были объявлены вне закона. Только через несколько часов талибы издали указ, в котором говорилось, что любые протесты вместе с их лозунгами должны быть одобрены Министерством юстиции за 24 часа до этого.

Эти утверждения чиновника о незаконности поразили Шайгана и его коллег. Они прямо противоречили заявлениям талибов о свободе прессы в их "Исламском Эмирате".

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На пресс-конференции 17 августа тогдашний пресс-секретарь группы Забихулла Муджахид сказал: "Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми; они могут продолжать свою деятельность… Беспристрастность СМИ очень важна. Они могут критиковать нашу работу, чтобы мы могли стать лучше".

Муджахид сделал аналогичные заявления на закрытом собрании журналистов, работающих на иностранные СМИ, в конце прошлого месяца. В то время этот высокопоставленный представитель Талибана призвал журналистов быть прозрачными и освещать реалии жизни в Афганистане, управляемом талибами.

Но в последующие недели афганские социальные сети пестрели видео и фотографиями, на которых изображены вооруженные боевики группировки, пытающиеся помешать журналистам выполнять свою работу. За это время талибов неоднократно обвиняли в злоупотреблениях в отношении журналистов.

По заверению самих талибов, журналистам еще повезло, что им не отрезали голову

В обвинениях упоминают как запугивания, физическое насилие, так и уничтожение и конфискацию собственности и задержание работников СМИ.

Международная телекомпания и интернет издание "Аljazeera" обратилась к талибам за комментариями, но к моменту публикации не получила ответа.

"Amnesty International" осуждает сообщения о насилии в отношении прессы

"Amnesty International" (неправительственная организация, которая занимается предупреждением и препятствованием грубым нарушениям прав человека — прим.ред.) осудила сообщения о насилии и запугивании прессы.

"По телевидению и на пресс-конференциях их лидеры очень воспитаны и говорят о свободах, но их бойцы на улице действуют так, как хотят", — говорит Шайган, — именно контраст делает репортаж в управляемом талибами Афганистане таким трудным: "Никогда нее знаешь, что у них на уме".

Шайган и его коллеги были удивлены, обнаружив, что у других журналистов, задержанных в тот день, были письма от моджахедов, которые давали им "право действовать" практически в любом месте в качестве журналистов. Это, по его словам, является еще одним доказательством разобщенности между руководством и рядовыми членами Талибана.

"Они не хотят, чтобы мы действовали свободно, они просто хотят, чтобы СМИ распространяли их пропаганду по всему миру".

Его разочарование и замешательство усугубляет тот факт, что он и его коллеги просто хотели узнать о состоянии своих коллег во время задержания и жестокого обращения: "Мы просто хотели узнать, что случилось с нашими друзьями".

Несмотря на то, что СМИ продолжали работать с тех пор, как талибы захватили страну, журналисты говорят, что их работа за последние три недели стала все труднее.

Талибан еще не ввел никаких прямых ограничений для СМИ, но все журналисты, разговаривавшие с "Al Jazeera", заявили, что опасаются грядущих дней, особенно сейчас, когда талибы назначили свой временный кабинет.

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Сулан Файзи, журналист, который работал с международными СМИ и в настоящее время находится в Турции со своей семьей, сказал, что у него мало надежд на будущее прессы в Афганистане.

"Мне больше не интересно работать журналистом в моей стране. Моя профессия там мертва", — сказал 37-летний мужчина.

"Я дважды жил при талибах. Я знаю, что будет дальше с афганцами, живущими под их властью. Я найду другой способ поддержать свою семью", — сказал он.

Новостной сайт "News.yahoo" публикует заявление комитета защиты журналистов, неправительственной организации в США, которая продвигает глобальную свободу прессы, в котором призвала Талибан прекратить преследовать журналистов и позволить им работать свободно, не опасаясь репрессий.

"Талибан быстро доказывает, что более ранние обещания позволить независимым СМИ Афганистана продолжать работать свободно и безопасно, пусты", — сказал в заявлении координатор программы по Азии Стивен Батлер.

"Мы призываем Талибан выполнить эти ранние обещания, прекратить избивать и задерживать репортеров, выполняющих свою работу, и позволить средствам массовой информации работать свободно, не опасаясь репрессий".