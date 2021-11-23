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Министр обороны Украины заявил, что Запад может пойти на опережающие шаги из-за агрессии РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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На север от украинской границы накапливают танки Новость обновлена 23 ноября 2021, 13:56
На север от украинской границы накапливают танки

Партнеры Украины подтвердили готовность поддержать украинский суверенитет и целостность.

В НАТО и ЕС консультируются о политических и экономических шагах в поддержку Украины на фоне вероятности российской агрессии. РФ уже столкнулась с осуждением в Европе за стягивание войск к украинским границам, но западные партнеры могут действовать на опережение.

Об этом рассказал украинский министр обороны Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV. 

Он отметил, что выражать обеспокоенность времени уже не осталось и Кремль воспримет только активные действия. 

Ранее в эфире этой программы от 15 ноября о вероятных сроках агрессии России рассказал украинский спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. По его оценкам это может произойти уже на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря. 

Первые сообщения о концентрации российских войск близ украинской границы появились еще в октябре. В начале ноября опубликовали спутниковые снимки танковых частей с северной стороны. 

В Великобритании уже сообщили, что готовы направить в Украину своих десантников

В украинской разведке за действиями России следят и считают, что атака может начаться в начале 2022 года

Как ранее писал "Телеграф", в США считают, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Отметим, что информация предоставлена авторитетным источником в прямом эфире и дополнительно не подтверждена официальными заявлениями стран-членов НАТО и ЕС.

Теги:
#ЕС #НАТО #РФ #Агрессия #Алексей Резников
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