Министр обороны Украины заявил, что Запад может пойти на опережающие шаги из-за агрессии РФ

Партнеры Украины подтвердили готовность поддержать украинский суверенитет и целостность.

В НАТО и ЕС консультируются о политических и экономических шагах в поддержку Украины на фоне вероятности российской агрессии. РФ уже столкнулась с осуждением в Европе за стягивание войск к украинским границам, но западные партнеры могут действовать на опережение.

Об этом рассказал украинский министр обороны Алексей Резников в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

Он отметил, что выражать обеспокоенность времени уже не осталось и Кремль воспримет только активные действия.

Ранее в эфире этой программы от 15 ноября о вероятных сроках агрессии России рассказал украинский спикер Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович. По его оценкам это может произойти уже на католическое Рождество, которое отмечается 25 декабря.

Первые сообщения о концентрации российских войск близ украинской границы появились еще в октябре. В начале ноября опубликовали спутниковые снимки танковых частей с северной стороны.

В Великобритании уже сообщили, что готовы направить в Украину своих десантников.

В украинской разведке за действиями России следят и считают, что атака может начаться в начале 2022 года.

Как ранее писал "Телеграф", в США считают, что РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Украине.

Отметим, что информация предоставлена авторитетным источником в прямом эфире и дополнительно не подтверждена официальными заявлениями стран-членов НАТО и ЕС.