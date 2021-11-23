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Міністр оборони України заявив, що Захід може піти на випереджаючі кроки через агресію РФ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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На північ від українського кордону накопичують танки Новина оновлена 23 листопада 2021, 13:56
На північ від українського кордону накопичують танки

Партнери України підтвердили готовність підтримати український суверенітет та цілісність.

У НАТО та ЄС консультуються про політичні та економічні кроки на підтримку України на тлі ймовірності російської агресії. РФ вже зіткнулася із засудженням у Європі за стягування військ до українських кордонів, але західні партнери можуть діяти на випередження.

Про це розповів український міністр оборони Олексій Рєзніков в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що висловлювати стурбованість часу вже не залишилося і Кремль сприйме лише активні дії.

Раніше в ефірі цієї програми від 15 листопада про ймовірні терміни агресії Росії розповів український спікер Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович. За його оцінками, це може статися вже на католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня.

Перші повідомлення про концентрацію російських військ поблизу українського кордону з’явилися ще у жовтні. На початку листопада опублікували супутникові знімки танкових частин із північного боку.

У Великій Британії вже повідомили, що готові направити в Україну своїх десантників.

В українській розвідці за діями Росії стежать і вважають, що атака може розпочатися на початку 2022 року.

Як раніше писав "Телеграф", у США вважають, що РФ намагається дестабілізувати ситуацію в Україні.

Зазначимо, що інформація надана авторитетним джерелом у прямому ефірі та додатково не підтверджена офіційними заявами країн-членів НАТО та ЄС.

Теги:
#ЄС #НАТО #РФ #Агресія #Олексій Резніков
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