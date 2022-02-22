"Правил больше нет": во Франции сделали громкое заявление о признании Путиным "ДНР"-"ЛНР"

Во Франции сделали заявление о ситуации в Украине

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался по поводу признания президентом РФ Владимиром Путиным "ДНР"-"ЛНР" и его ультиматумов Украине и Западу.

С заявлением Ле Дриан выступил на брифинге в Париже во вторник, 22 ноября.

"Реальность нынешняя такова, что больше нет правил стабильности и безопасности в Европе. Инструменты, юридические акты, которые могли поддерживать безопасность, устарели. Одни потому, что многие из них вышли, другие потому, что их время прошло", — заявил Ле Дриан.

Глава МИД Франции также заявил, что президент его страны Эммануэль Макрон сделал все возможное во избежание войны в Украине.

"Я думаю, Макрон выполнил свои обязанности, свою обязанность сделать все, чтобы избежать войны. Он это сделал как глава Совета ЕС. Он также все сделал как президент Французской Республики, член Совета Безопасности, во избежание войны", — добавил. Ле Дриан.

Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин признал "ДНР" и "ЛНР", после чего заявил, что заявил, что "Минских договоренностей больше не существует". Это произошло после того, как к Путину непосредственно обратились руководители боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Этому предшествовали многочисленные провокации со стороны оккупантов, а также начало по сути депортации мирного населения на территорию России.

Кроме того, Путин выдвинул условия Украине – демилитаризация и отказ от вступления в НАТО.