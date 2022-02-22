"Правил більше немає": у Франції зробили гучну заяву щодо визнання Путіним "ДНР"-"ЛНР"

У Франції зробили заяву щодо ситуації в Україні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан висловився стосовно визнання президентом РФ Володимиром Путіним "ДНР"-"ЛНР" та його ультиматумів Україні та Заходу.

Із заявою Ле Дріан виступив на брифінгу у Парижі в вівторок, 22 лютого.

"Реальність нинішня така, що більше немає правил стабільності та безпеки в Європі. Інструменти, юридичні акти, які могли підтримувати безпеку, застаріли. Одні тому, що багато хто з них вийшли, інші тому, що їхній час минув", — заявив Ле Дріан.

Голова МЗС Франції також заявив, що президент його країни Еммануель Макрон зробив усе можливе для уникнення війни в Україні.

"Я думаю, Макрон виконав свої обов'язки, свій обов'язок зробити все, щоб уникнути війни. Він це зробив як голова Ради ЄС. Він також все зробив як президент Французької Республіки, член Ради Безпеки, щоб уникнути війни", — додав Ле Дріан.

Нагадаємо, 22 лютого президент Росії Володимир Путін визнав "ДНР" та "ЛНР", після чого заявив, що "Мінських домовленностей більше не існує". Це сталося після того, як до Путіна безпосередньо звернулися очільники бойовиків Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Цьому передували численні провокації з боку окупантів, а також початок справжньої депортації мирного населення на територію Росії.

Крім того, Путін висунув умови Україні — демілітаризація та відмова від вступу до НАТО.