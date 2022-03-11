США и Евросоюз готовят еще два мощных удара по экономике россии

Байден призывает к прекращению нормальных торговых отношений с рф, а Еврокомиссия готовит очередной пакет санкций.

Президент США Джо Байден выступает за то, чтобы прекратить нормальные торговые отношения с россией, которая развязала войну против Украины.

Как сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники, о таком решении глава Белого дома может объявить уже в пятницу, 11 марта.

Предполагается, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса наибольшего благоприятствования для России, что предполагает постоянные нормальные торговые отношения в США.

В администрации Байдена объяснили, что для такого решения понадобится акт Конгресса. Впрочем, представители обеих его палат уже выразили поддержку такому шагу.

По данным СМИ, этот шаг откроет путь для повышения тарифов на российский импорт, а также дополнит санкции и решение США и Великобритании запретить импорт нефти из россии.

Справка. Статус постоянных нормальных торговых отношений (PNTR) — законное обозначение в США свободной торговли с иностранным государством.

Кроме того, Евросоюз готовит еще один санкционный пакет, который затронет белорусские банки, российских олигархов и криптовалюту.

По данным Reuters, некоторым белорусским банкам отключат систему SWIFT. Санкционный список пополнится российскими политиками и чиновниками.

Также в проекте речь идет о запрете экспорта из Евросоюза в россию военно-морского оборудования и ПО.

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Власти ЕС также хотят утвердить рекомендации по отслеживанию операций с криптовалютами для того, чтобы покупатели санкционной продукции из россии не могли обходить запреты.

Отметим, ранее в США наложили запрет на импорт российского газа, нефти и энергии. В свою очередь страны G7 также договорились стремиться к сокращению зависимости от энергоносителей РФ.

С рынка рф уходят международные компании или приостанавливают свою деятельность.

В кремле отреагировали на такие меры и заявили, что Запад ведет с россией торговую войну. А в МВФ уже сделали прогноз и заявили, что россии грозит глубокая экономическая рецессия, а также дефолт по внешнему долгу.