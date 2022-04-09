Укр

Зеленский назвал еще две страны, которые могут стать гарантами безопасности Украины

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Глава государства продолжает поиск стран-гарантов Новость обновлена 09 апреля 2022, 13:36
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов

Переговоры с российскими властями останавливаться не будут.

Президент Владимир Зеленский назвал две страны, которые могут стать гарантами безопасности для Украины. Речь об Индии и Китае.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью немецкому изданию Bild.

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По словам Зеленского, Индия и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности, но переговоры с российским президентом нужно продолжать.

"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. Но у россии нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он один решает, когда закончится эта война", — сказал Зеленский о путине в интервью Bild.

Напомним, что украинская делегация в ходе переговорного процесса в Стамбуле заявила, что отказываться от получения гарантий безопасности, а также полной территориальной целостности Украины не собирается.

Днем ранее, 8 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция готова стать одним из государств-гарантов безопасности Украины, согласно новому международному договору. Ранее подобные заявления звучали от Великобритании и Италии.

Также известно, что Украина ведет переговоры по гарантиям безопасности с США, Германией и Турцией. Не обошлось в этом вопросе без вмешательств россии, предложившей как страну-гаранта безопасности Беларусь.

Теги:
#Украина #Индия #Китай #Россия #Война #Владимир Зеленский #Гарантии безопасности
Глава государства продолжает поиск стран-гарантов
Мир
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