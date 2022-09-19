Крах путина в ООН и ШОС: политолог объяснил, почему позиция россии продолжает шататься

Александр Палий рассказал "Телеграфу" об изменениях настроений у ключевых мировых игроков

Ряд стран, воздержавшихся при голосовании в Генассамблее ООН за видеоконференцию президента Украины Владимира Зеленского, заняли определенную выжидательную позицию. Но ситуация на международных площадках постепенно меняется в пользу Киева в дипломатическом и переговорном противостоянии с кремлем.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политолог Александр Палий.

Напомним, на прошлой неделе 101 страна мира высказалась за виртуальный допуск главы украинского государства во время дебатов сессии ООН, хотя существует требование личного присутствия выступающих лидеров. 19 государств воздержались (в том числе Бразилия, Монголия, Китай, Таиланд, Пакистан, Узбекистан). Причем среди поддержавших Украину неожиданно оказалась Индия.

"Они (воздержавшиеся — авт . ) дистанцируются с одной стороны. Сейчас есть антизападная антиамериканская позиция у Китая. И эти страны в предвкушении конкуренции между КНР и США, которой возможно будет наполнено (скорее всего) 21 столетие. Китай воздерживается, но не хочет ангажироваться плотно.Он просто воздержался, и может это истолковать, как угодно. С другой стороны, относительно Индии, имеющей контракты с РФ, то она тоже в таком же русле обычно раньше действовала. Хотя мы уже увидели и на саммите ШОС, что индийский премьер-министр сказал: он уже давно призывает путина прекратить войну в Украине", — говорит эксперт.

По его словам, китайцы и индусы пытаются особенно от ослабления россии использовать все экономические бонусы. К примеру, закупают нефть (которая сейчас на рынке стоит 90-100 за баррель) по цене в $60.

"То есть хорошая скидка за счет ослабления россии. В то же время не хотят полностью, чтобы их лицо ассоциировалось с этой преступной войной. Поэтому они пытаются делать, так сказать, pocker face. То есть, что они к этому никакого отношения не имеют. Хотят сохранить некую моральную мину при получении всех возможных бенефитов от ослабления россии. Сейчас абсолютно явно позиции России пошатнулись в результате ее поражений в Украине и по итогам санкционного западного давления. И это делает кислотным РФ и сотрудничество с ней", — добавил Палий.

Отметим, 20 сентября в ООН стартуют совместные прения 77-й Генеральной Ассамблеи. Неделя высокого уровня — одно из самых ожидаемых событий года в Организации Объединенных Наций, когда в Нью-Йорк съезжаются главы государств и правительств стран мира. Последние два года из-за пандемии коридоры штаб-квартиры пустовали, а заранее записанные выступления транслировались на больших экранах. В этом году в таком режиме выступит только президент Украины.

Напомним, ранее в США называли три причины, по которым так и не признали россия страной-спонсором терроризма, однако ни одна из них не выдерживает критики.

Прежде Сенат США принял резолюцию и призвал Госдеп признать Россию страной-спонсором терроризма, а Конгресс США начал разрабатывать критерии для этого. Однако позже, как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден заявлял, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.