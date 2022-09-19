Крах путіна в ООН та ШОС: політолог пояснив, чому позиція рф продовжує хитатися

Олександр Палій розказав "Телеграфу" про зміни настроїв у ключових світових гравців

Низка країн, які утримались при голосуванні в Генасамблеї ООН за відеоконференцію президента України Володимира Зеленського, зайняли певну вичікувальну позицію. Але ситуація на міжнародних майданчиках поступово суттєво змінюється на користь Києва в дипломатичному й переговорному протистоянні з кремлем.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політолог Олександр Палій.

Нагадаємо, на минулому тиіжні 101 країна світу висловилася за віртуальний допуск голови української держави під час дебатів сесії ООН, хоч існує вимога особистої присутності виступаючих лідерів. 19 держав утрималися (серед них — Бразилія, Монголія, Китай, Таїланд, Пакистан, Узбекистан). Причому серед тих, хто підтримав Україну несподівано опинилась Індія.

"Вони (ті, хто утримався, — авт.) дистанціюються з одного боку. Зараз є антизахідна антиамериканська позиція у Китая. І ці країни в передчутті конкуренції між КНР та США, якою можливо буде наповнене (швидше за все) 21 сторіччя. Китай утримується, але не хоче ангажуватися щільно. Він просто утримався, і може це витлумачити, як завгодно. З іншого боку, щодо Індії, яка має контракти з рф, теж в такому ж руслі звичайно раніше діяла. Хоча ми вже побачили і на саміті ШОС, що індійський прем`єр-міністр сказав: він вже давно закликає путіна припинити війну в Україні", — каже експерт.

За його словами, китайці та індуси намагаються особливо від ослаблення росії використати всі економічні бонуси. Наприклад, закуповують нафту (яка зараз на ринку коштує 90-100 за барель) за ціною в $60.

"Тобто мають хорошу знижку за рахунок ослаблення росії. В той же час не хочуть повністю, аби їхнє обличчя асоціювалось з цією злочинною війною. Тому вони намагаються робити, так би мовити, pocker face. Тобто, що вони до цього ніякого відношення не мають. Хочуть зберегти таку собі моральну міну при отриманні всіх можливих бенефітів від послаблення рф. Зараз абсолютно явно позиції росії захитані в результаті її поразок в Україні та за підсумками санкційного західного тиску. І це робить кислотним рф та співробітництво з нею", — додав Палій.

Зазначимо, 20 вересня в ООН стартують спільні дебати 77-ї Генеральної Асамблеї. Тиждень високого рівня — одна з найочікуваніших подій року в Організації Об'єднаних Націй, коли до Нью-Йорка з'їжджаються глави держав та урядів країн світу. Останні два роки через пандемію коридори штаб-квартири були порожніми, а заздалегідь записані виступи транслювалися на великих екранах. Цього року у такому режимі виступить лише президент України.

Нагадаємо, раніше в США називали три причини, через які так і не визнали росію країною-спонсором тероризму, проте жодна з них не витримує критики.

Перед тим Сенат США прийняв резолюцію і закликав Держдеп визнати росію країною-спонсором тероризму, а Конгрес США почав розробляти критерії для цього. Однак пізніше, як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден заявляв, що росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.