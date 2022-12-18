Не только Dan Balan и его "электрические штаны": какая ситуация с отоплением зимой в Молдове

Наши соседи вынуждены применять ряд лайфхаков для снижения стоимости коммунальных услуг

Наша соседка Молдова – страна, вполне сопоставимая по территории и количеству населения с одной из украинских областей – к примеру, Днепропетровской. Точно так же она страдает от произвола властей россии.

Поэтому будет интересно узнать, как в стране с похожими условиями жизни научились справляться с возникающими зимой трудностями.

Первая цифра для сравнения – стоимость газа. Один кубометр "голубого топлива" в Молдове стоит 22,99 леи или 44 грн. Это примерно в 5,5 раза больше, чем в Украине (7,96 грн за кубометр).

В целом среднестатистический житель Молдовы тратит почти в 2,3 раза больше на коммунальные услуги, чем украинец. Это 132 евро (≈ 2563 MDL) для квартиры площадью 85 кв. м (данные сервиса Numbeo).

При этом средняя заработная плата в Молдове ниже среднего уровня оплаты труда в Украине до начала полномасштабного вторжения: около 13 тыс. грн. против 14 тыс. грн.

В связи с дороговизной и дефицитом электроэнергии в стране Нацкомиссия Молдовы по чрезвычайным ситуациям утвердила ряд усиленных мер по энергосбережению:

рекомендовано не пользоваться лифтами в часы пик: с 7 до 11 и с 18 до 23 часов;

температура воздуха в коммерческих и общественных зданиях должна быть снижена до 19°C, а в нерабочее время – до 15°C;

рекомендовано сократить освещение внутри зданий на 30%, исключить фонтаны, витрины, декоративное освещение, рекламу, выключать эскалаторы с 7 до 11 и с 18 до 20 часов;

предприятиям, использующим электрические печи, рекомендуется чаще пользоваться ими не в час пик. А компании водоснабжения и канализации должны минимизировать потребление электроэнергии с 7 до 11 и с 18 до 23 часов.

Сами же молдаване знают и умеют организовывать быт так, чтобы не переплачивать за и без того недешевые энергоресурсы: проводят термо- и теплоизоляцию зданий, вовремя ремонтируют и обновляют необходимое оборудование, контролируют отопление с помощью термостата и т.д.

Еще одна уместная бытовая привычка – использовать стиральную или посудомоечную машину после 23:00, а также заряжать гаджеты (мобильные, повербанки, ноутбуки) только ночью.

Несмотря на схожие условия проживания, почти половина молдаван, к сожалению, считают, что в нападении рф на Украину виноват Владимир Зеленский и НАТО.

Тем не менее, отношение украинцев к молдаванам весьма благожелательное – во многом благодаря Дану Балану (который просто душка и обаяшка), и его маме Людмиле, которая в первый день войны твердо заняла позицию Украины и часто публикует посты в поддержку нашей страны.

Поэтому напоследок можно привести "лайфхак" от нашего общего с молдаванами любимчика Дана.

Во всех своих клипах он поддерживает главный совет всех экспертов по выживанию: какими бы суровыми не были холода, их можно пережить при помощи двух рекомендаций: ночью спать в термобелье, а днем – побольше двигаться. И тогда можно справиться с любыми трудностями, и приблизить наступление весны.