Не тільки Dan Balan та його "електричні штани": яка ситуація з опаленням узимку в Молдові

Наші сусіди змушені застосовувати низку лайфхаків для зниження вартості комунальних послуг

Наша сусідка Молдова – країна, яку цілком можна порівняти за територією та кількістю населення з однією з українських областей – наприклад, Дніпропетровською. Так само вона страждає від свавілля влади Росії.

Тому буде цікаво дізнатися, як у країні зі схожими умовами життя навчилися справлятися з труднощами, що виникають взимку.

Перша цифра для порівняння – вартість газу. Один кубометр "блакитного палива" у Молдові коштує 22,99 леї або 44 грн. Це приблизно в 5,5 разів більше, ніж в Україні (7,96 грн за кубометр).

Загалом середньостатистичний мешканець Молдови витрачає майже у 2,3 рази більше на комунальні послуги, ніж українець. Це 132 євро (≈ 2563 MDL) для квартири площею 85 кв. м (дані сервісу Numbeo ).

При цьому середня заробітна плата в Молдові нижча за середній рівень оплати праці в Україні до початку повномасштабного вторгнення рф: близько 13 тис. грн. проти 14 тис. грн.

У зв’язку з дорожнечею та дефіцитом електроенергії в країні Нацкомісія Молдови з надзвичайних ситуацій затвердила низку посилених заходів щодо енергозбереження:

рекомендовано не користуватися ліфтами у години пік: з 7 до 11 та з 18 до 23 години;

температура повітря в комерційних та громадських будинках повинна бути знижена до 19°C, а в неробочий час – до 15°C;

рекомендовано скоротити освітлення всередині будівель на 30%, виключити фонтани, вітрини, декоративне освітлення, рекламу, вимикати ескалатори з 7 до 11 та з 18 до 20 години;

підприємствам, які використовують електричні печі, рекомендується частіше користуватися ними не в годину пік. А компанії водопостачання та каналізації повинні мінімізувати споживання електроенергії з 7 до 11 та з 18 до 23 години.

Самі ж молдавани знають та вміють організовувати побут так, щоб не переплачувати за і без того недешеві енергоресурси: проводять термо- та теплоізоляцію будівель, вчасно ремонтують та оновлюють необхідне обладнання, контролюють опалення за допомогою термостату тощо.

Ще одна доречна побутова звичка – використовувати пральну або посудомийну машину після 23:00, а також заряджати гаджети (мобільні, повербанки, ноутбуки) лише вночі.

Незважаючи на схожі умови проживання, майже половина молдаван, на жаль, вважають, що в нападі росії на Україну винен Володимир Зеленський та НАТО.

Тим не менш, ставлення українців до молдаванів є дуже доброзичливим – багато в чому завдяки Дану Балану (який просто душка та красунчик), та його мамі Людмилі, яка у перший день війни твердо зайняла позицію України та часто публікує пости на підтримку нашої країни.

Тому насамкінець можна привести "лайфхак" від нашого спільного з молдаванами улюбленця Дана.

У всіх своїх кліпах він підтримує головну пораду всіх експертів з виживання: якими б суворими не були холоди, їх можна пережити за допомогою двох рекомендацій: вночі спати в термобілизні, а вдень – більше рухатися. І тоді можна впоратися з будь-якими труднощами, наблизивши настання весни.