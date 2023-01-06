Попытка отдохнуть перед атакой. Как на "перемирие" путина отреагировали в мире

россиянам вспомнили новогодние атаки и обстрелы Херсона 24 декабря

Слова владимира путина о 36-часовом перемирии на Рождество в мире считают способом для россии перегруппироваться и, возможно, перебросить больше войск и техники на поле боя.

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О чем речь

российский президент владимир путин вчера вечером приказал своему министру обороны Сергею Шойгу ввести временное прекращение огня на всей линии столкновения в Украине на Рождество с 12:00 пятницы до полуночи субботы. В распоряжении путина говорится, что он якобы прислушивался к обращению патриарха Кирилла, до этого поддерживавшего войну. Но предложение положительно не приняло никто.

путин издал приказ после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал его во время телефонного разговора применить "одностороннее прекращение огня". Позже Эрдоган сказал Зеленскому, что Турция готова выступить посредником в достижении "длительного мира".

Попытка отдохнуть перед атакой — реакция мира

Президент США Джо Байден сказал, что, по его мнению, путин "пытается найти немного кислорода" после 10 месяцев войны и десятков тысяч жертв со своей стороны. Байден напомнил, что путин уже бомбил больницы, детские сады и церкви на Рождество и Новый год.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон "не очень верит в намерения, стоящие за этим заявлением", добавив, что официальные лица кремля "не дали оснований принимать то, что они предлагают, за чистую монету". А приказ о перемирии выглядит как прием, чтобы "отдохнуть, перегруппироваться и, наконец, повторно атаковать".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в своем Twitter заявила, "прекращение огня не принесет свободы или безопасности украинцам".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик приветствовал этот шаг, но сказал, что он "не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Глава Европейского Совета Шарль Мишель даже написал на украинском языке, что вывод российских войск — единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности.

Шарль Мишель Twitter

Реакция Украины. путину вспомнили обстрел Херсона 24 декабря

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский заявил, что настоящее прекращение огня настанет, когда российские войска выведут из страны.

"Теперь они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы... остановить продвижение наших ребят на Донбассе и подтянуть технику, боеприпасы и мобилизованные ближе к нашим позициям. Что это принесет? Просто еще одно увеличение числа погибших", — заявил Зеленский.

Советник Зеленского Михаил Подоляк написал в Twitter, что российские войска должны покинуть оккупированные территории — только тогда будет временное перемирие.

Глава СНБО Алексей Данилов написал в Twitter:

"Какое отношение кучка маленьких кремлевских дьяволов имеет к христианскому празднику Рождества? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, поджигает родильные дома и пытает узников? Прекращение огня? Ложь и лицемерие. Мы вас раскусим в поющей тишине украинской ночи".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Москва неоднократно игнорировала мирные предложения президента Зеленского. Также он вспомнил обстрел россией Херсона 24 декабря и удары в канун Нового года как доказательство неспособности Москвы прекратить военные действия во время религиозных праздников.

Как сообщал "Телеграф", в первые минуты нового года россияне "поздравили" Украину обстрелами из ракет и дронов. А днем 31 декабря россия совершила массированный обстрел Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что враг выпустил более 20 ракет.