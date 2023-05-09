США позарились на путинский праздник: россияне уже "плюются ядом"

В США напомнили свой вклад в победу над фашистами, но россияне считают этот день только своим

Пока россия отходит от позорного парада в честь 9 мая в США сделали заявление, которое ранило оккупантов в самое сердце. Официальный представитель администрации президента США Карин Жан-Пьер позарилась на "святое" для всех россиян — вклад СССР в победу над Германией.

Как сообщают СМИ, во время брифинга она заявила, что фашистов победили США вместе с странами-союзницами. Такое заявление возмутило россиян и они начали традиционно оскорблять Америку и жителей государства.

"На этой неделе отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте", — дословно сказала Жан-Пьер.

Для россиян, которые считают себя главными победителями во Второй мировой войне, такое заявление, как нож в спину. В российских СМИ растиражировали эту новость и обвиняют Америку в присвоении победы над фашизмом, хотя "наибольший вклад в победу над Третьим Рейхом внес Советский Союз".

В комментариях под видео разгневанные жители россии принялись проклинать официального представителя администрации президента США Карин Жан-Пьер и США в целом:

Хозяева хо**ов, как и сами хо*лы интеллектом не блещут. И все же помнят, как американские солдаты водрузили знамя победы на Рейхстаг?

Переписали историю пи**расы, и уже половина людей верят в этот бред.

Получается путин не врал, что они переписывают историю.

Но и здравые мысли промелькивали в комментариях:

Все правильно, без их лендлиза Германия бы победила. спасибо, США!

Просто факт, сам сталин признал, что без сша была бы *опа.

И что не так она сказала? СССР были союзной силой. Победа была одержана в том числе и США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лидер Китая не поздравил кремлевского диктатора с одним из главнейших праздников путинской россии — Днем победы. Аналитики назвали это "ножом в спину", ведь россия считала Китай союзником.