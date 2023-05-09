США позарилися на путінське свято: росіяни вже "плюються отрутою"

У США нагадали свій внесок у перемогу над фашистами, але росіяни вважають цей день лише своїм

Поки росія відходить від ганебного параду на честь 9 травня в США зробили заяву, яка поранила окупантів у самісіньке серце. Офіційний представник адміністрації президента США Карін Жан-П’єр позарилася на "святе" для всіх росіян — внесок СРСР у перемогу над Німеччиною.

Як повідомляють ЗМІ, під час брифінгу вона заявила, що фашистів перемогли США разом із країнами-союзницями. Така заява обурила росіян і вони почали традиційно ображати Америку та мешканців держави.

"Цього тижня відзначається річниця завершення Другої світової війни в Європі та перемоги США та союзницьких сил над фашизмом на континенті", - дослівно сказала Жан-П’єр.

Для росіян, які вважають себе головними переможцями у Другій світовій війні, така заява як ніж у спину. У російських ЗМІ розтиражували цю новину та звинувачують Америку у присвоєнні перемоги над фашизмом, хоча "найбільший внесок у перемогу над Третім Рейхом зробив Радянський Союз".

У коментарях під відео розгнівані росіяни почали проклинати офіційного представника адміністрації президента США Карін Жан-П’єр і США в цілому:

Господарі хо**ів, як і самі хо*ли, інтелектом не блищать. І все ж таки пам’ятають, як американські солдати поставили прапор перемоги на Рейхстаг?

Переписали історію пі**раси, і вже половина людей вірять у це марення.

Виходить путін не брехав, що вони переписують історію.

Але й здорові думки промайнули у коментарях:

Все правильно, без їхнього лендлізу Німеччина б перемогла. Дякую, США!

Просто факт, сам сталін визнав, що без США була б *опа.

І що не так вона сказала? СРСР були союзною силою. Перемогу було здобуто навіть США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що лідер Китаю не привітав кремлівського диктатора з одним із найголовніших свят путінської росії — Днем перемоги. Аналітики назвали це "ножем у спину", адже росія вважала Китай союзником.