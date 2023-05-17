Чудом выжил: в Сирии из-под завалов спустя три месяца достали мужчину (фото)

Мужчина получил сильное истощение из-за того, что три месяца не питался и не пил

В Сирии после землетрясения, которое произошло 6 февраля, из-под завалов достали живого мужчину. Он провел без воды и еды под обрушившимся зданием больше трех месяцев.

Об этом сообщает местный новостной портал Akhbar.fouri. Сильно истощенного мужчину передали медикам и доставили в больницу.

Находясь под завалами три месяца, у мужчины не было возможности пить воду или питаться, из-за чего он сильно похудел, но чудом остался жив. Также на кадрах видно, что мужчина зарос густой бородой и усами.

Сейчас пострадавший находится под наблюдением медиков. По их словам, ему предстоит долгая реабилитация. Как пострадавший смог выжить, до сих пор остается неизвестным. Напомним, что землетрясение в Сирии и Турции произошло в начале февраля, жертвами стали больше 45 тысяч человек.

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