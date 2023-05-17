Дивом вижив: у Сирії з-під завалів через три місяці дістали чоловіка (фото)

Чоловік отримав сильне виснаження через те, що три місяці не харчувався та не пив

У Сирії після землетрусу, який стався 6 лютого, з-під завалів дістали живого чоловіка. Він провів без води і їжі під будівлею, що обрушилася, більше трьох місяців.

Про це повідомляє місцевий портал новин Akhbar.fouri. Сильно виснаженого чоловіка передали медикам та доправили до лікарні.

Перебуваючи під завалами три місяці, чоловік не мав можливості пити воду чи харчуватися, через що він сильно схуд, але дивом залишився живим. Також на кадрах видно, що чоловік заріс густою бородою та вусами.

Наразі постраждалий перебуває під наглядом медиків. За їхніми словами, його чекає тривала реабілітація. Як постраждалий зміг вижити, досі залишається невідомим. Нагадаємо, що землетрус у Сирії та Туреччині стався на початку лютого, жертвами стали понад 45 тисяч людей.

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