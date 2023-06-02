Голый мужчина в Ватикане вылез на главный алтарь храма: призвал спасти украинских детей

Мужчина оказался в состоянии депрессии

В Ватикане мужчина провел обнаженный протест против войны в Украине. В самом известном и большом католическом храме мира – базилике Святого Петра — неизвестный поднялся на центральный алтарь и начал раздеваться.

Событие произошло в четверг, 1 июня. Как сообщает местная пресса, в частности издание Fanpage.it, протестующий снял всю одежду. На его спине была надпись с призывом спасти украинских детей. Событие произошло незадолго до истечения времени для посещения базилики Святого Петра — в зале было все еще много туристов. Люди немедленно вытащили свои смартфоны из карманов и начали фотографировать мужчину, стоящего над алтарем и без одежды.

В ситуацию вмешались кураторы базилики и некоторые жандармы. Агенты надзорного органа Ватикана немедленно приказали одеть мужчину и перевезли его в кабинет жандармерии. Там его узнали и допросили. По данным правоохранителей, у мужчины были серьезные проблемы с настроением с сильными симптомами депрессии. Он также признался агентам, что страдает из-за того, что украинские дети каждый день погибают под российскими бомбардировками. В то же время о национальности задержанного не сообщают.

Напомним, что Ватикан хочет помирить Украину с россией. Главой миротворческой миссии был назначен кардинал, который лично встретится с президентами Украины и россии.

Отметим, что в свое время назначенный кардинал Маттео Дзуппи уже смог повлиять и на прекращение военного конфликта. Речь идет о гражданской войне в Мозамбике в 1992 году.