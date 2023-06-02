Голий чоловік у Ватикані виліз на головний вівтар храму: закликав врятувати українських дітей

Чоловік виявився у стані депресії

У Ватикані чоловік провів оголений протест проти війни в Україні. У найвідомішому та найбільшому католицькому храмі світу — базиліці Святого Петра — невідомий піднявся на центральний вівтар і почав роздягатися.

Подія сталася у четвер, 1-го червня. Як повідомляє місцева преса, зокрема видання Fanpage.it, протестувальник зняв увесь одяг. На його спині був напис із закликом врятувати українських дітей. Подія сталася незадовго до закінчення часу для відвідування базиліки Святого Петра — у залі було усе ще багато туристів. Люди негайно витягли свої смартфони з кишень і почали фотографувати чоловіка, який стоїть над вівтарем і без одягу.

У ситуації втрутилися куратори базиліки і деякі жандарми. Агенти наглядового органу Ватикану негайно наказали одягнути чоловіка та перевезли його до кабінету жандармерії. Там його впізнали та допитали. За даними правоохоронців, чоловік мав серйозні проблеми з настроєм із сильними симптомами депресії. Він також зізнався агентам, що страждає через те, що українські діти кожного дня гинуть під російськими бомбардуваннями.Водночас про національність затриманого не повідомляють.

Нагадаємо, що Ватикан хоче помирити Україну з росією. Головою миротворчої місії призначили кардинала, який особисто зустрінеться з президентами України та рф.

Зазначимо, що свого часу призначений кардинал Маттео Дзуппі вже зміг вплинути та припинення військового конфлікту. Йдеться про громадянську війну у Мозамбіку у 1992 році.