Парад "мирных планов": еще одна страна выступила с выгодным кремлю предложением

Субианто озвучил практически весь список "хотелок" кремля

Лояльные по отношению к кремлю страны активно продвигают свои идеи по достижению мира в Украине — это уже сделал Китай, вслед за ним Африка, а теперь министр обороны Индонезии Прабово Субианто на форуме безопасности в Сингапуре "Диалог Шангри-Ла" предложил "мирный план" по урегулированию войны россии против Украины. Он предусматривает прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН.

Трансляция его речи велась на сайте мероприятия.

"Первое — прекращение огня … Второе — отвод сил на 15 км от своих позиций для создания новой демилитаризованной зоны", — сказал Субианто.

Он добавил, что в этой зоне должны быть размещены миротворческие силы ООН и заявил, что Индонезия готова принять участие в подобной миссии.

Также министр обороны Индонезии высказал мнение, что ООН должна организовать референдум, чтобы "объективно выяснить пожелания большинства жителей различных спорных районов". По его словам, этот подход уже якобы "продемонстрировал свою эффективность в истории", приведя в пример Корейский полуостров.

"Да, конфликт в Корее все еще нуждается в постоянном разрешении. Однако на протяжении 50 лет мы имеем хоть какой-то мир, что гораздо лучше, чем массовые разрушения и убийства невинных людей", – сказал он.

Кроме того, Субианто призвал "не возлагать вину на какую-то из сторон". Он считает, что "каждая сторона уверена в своей правоте" и "есть две версии конфликта".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему бывший посол США в Украине, директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Гербст считает, что "мирный план" Китая — это подарок путину.