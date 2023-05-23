Подыгрывают кремлю: стали известны подробности африканского "мирного плана" для Украины

Инициативу поддерживают шесть стран Африки — ЮАР, Замбия, Сенегал, Конго, Уганда и Египет

Страны Африки активизировались, пытаясь "помирить" Украину и рф — африканский "мирный план" предполагает остановку боевых действий без вывода российских войск с оккупированных территорий Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья, сообщает Reuters.

"Во-первых, это прекращение боевых действий. Во-вторых, это основа для прочного мира", сказал Магвенья.

Такой заведомо проигрышный для Украины и выгодный для рф план, поддерживают лидеры шести африканских государств (Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР). О неприемлемости такого подхода для Украины заявила посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова.

"Мой президент (Владимир Зеленский, — ред.) очень четко дал понять — никаких переговоров между Украиной и россией, пока россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ", — отметила она.

При этом дипломат заверила, что африканских делегатов в Киеве примут и с ними "поговорят".

Напомним, ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о намерении приехать в Украину в составе миссии от нескольких африканских стран. В Киеве готовы принять делегацию и выслушать ее предложения, но подчеркнули, что на сегодняшний день единственным реалистичным планом является "формула мира", предложенная Украиной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Южно-Африканская Республика опровергла заявление о выходе из договора о Международном уголовном суде (МУС) и если президент рф владимир путин приедет в страну — он может быть арестован по решению этого суда.