Саммит мира в Саудовской Аравии: еще одна страна подтвердила свое участие

На переговоры были приглашены около 30 стран

Германия подтвердила свое участие в мирном саммите в Саудовской Аравии 5–6 августа. Вечером 4 августа об аналогичном решении сообщил и Китай.

Об участии Германии сообщает FAZ.

Источники издания в немецком правительстве рассказал, что встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности. Германию будет представлять советник канцлера Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер.

Отмечается, что главной целью встречи является консолидация мирного плана Украины с другими мирными планами по завершению войны, которую ведет рф. В частности, речь идет о планах Китая, Африки и Бразилии.

Обратите внимание! Переговоры о мире в Украине: почему выбрана Саудовская Аравия и возможен ли прорыв

Напомним, двухдневный саммит начнется 5 августа, на него были приглашены около 30 стран, в том числе развивающиеся, а также сохраняющие нейтралитет по отношению к войне россии против Украины. Также приглашение получили и трое партнеров рф по БРИКС — Индия, Бразилия и ЮАР. россия на встречу не приглашена.

Как сообщал "Телеграф", Южная Корея может принять участие в многонациональных переговорах в Саудовской Аравии. А вот Бразилия, которая ранее подтвердила свое участие, передумала и не приедет, ее представитель выступит по видеосвязи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Китая принять участие в саммите "суперпрорывом" и "исторической победой". Он добавил, что убедила страну принять такое решение Саудовская Аравия.