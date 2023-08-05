Саміт миру в Саудівській Аравії: ще одна країна підтвердила свою участь

На переговори було запрошено близько 30 країн

Німеччина підтвердила свою участь у мирному саміті у Саудівській Аравії 5–6 серпня. Увечері 4 серпня про аналогічне рішення повідомив і Китай.

Про участь Німеччини повідомляє FAZ.

Джерела видання в німецькому уряді розповіли, що зустріч пройде на рівні радників із національної безпеки. Німеччину представлятиме радник канцлера Олафа Шольца із зовнішньої політики Єнс Плетнер.

Наголошується, що головною метою зустрічі є консолідація мирного плану України з іншими мирними планами щодо завершення війни, яку веде рф. Зокрема, йдеться про плани Китаю, Африки та Бразилії.

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Нагадаємо, дводенний саміт розпочнеться 5 серпня, на нього було запрошено близько 30 країн, у тому числі ті, що розвиваються, а також зберігають нейтралітет стосовно війни проти України. Також запрошення отримали і троє партнерів росії по БРІКС — Індія, Бразилія та ПАР. рф на зустріч не запрошено.

Як повідомляв "Телеграф", Південна Корея може взяти участь у багатонаціональних переговорах у Саудівській Аравії. А ось Бразилія, яка раніше підтвердила свою участь, передумала і не приїде, її представник виступить відеозв’язком.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав рішення Китаю взяти участь у саміті "суперпроривом" та "історичною перемогою". Він додав, що переконала країну ухвалити таке рішення Саудівська Аравія.