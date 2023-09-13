Некоторые звезды продолжают любить россию, но на расстоянии

Среди звезд и известных людей время от времени находились фанаты россии, желающие получить русское гражданство. Некоторые, как эксглава МИД Австрии Карин Кнайсль, известная танцем с владимиром путиным на свадьбе, после начала полномасштабного вторжения решились на переезд в россию.

Большинство звезд просто брали от путина российские паспорта, продолжая жить в безопасных и благополучных странах. Телеграф рассказывает, как сложилась судьба фанатов россии и где они живут сейчас.

Катрин Кнайсль

В 2018 году министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вышла замуж за бизнесмена Вольфганга Майлингера и пригласила на свою свадьбу президента россии владимира путина. Приглашение принял и даже станцевал с Кнайсль, что вызвало волну критики в местных медиа, которые обвинили ее в подрыве политики ЕС относительно россии. Другая часть общества утверждала, что приглашение путина показывало приближенность элит Австрии к россии.

Кнайсль занимала должность министра до 2019 года и после этого ее жизнь складывалась так себе. В 2021 году Кнайсль была включена в совет директоров "Роснефти" как независимый директор. А после вторжения россии в Украину она заявляла, что не планирует покидать этот пост. Однако в мае 2022 года Кнайсль оставила совет директоров госконцерна. Причина: Европарламент проголосовал за введение санкций против европейцев, которые сохраняют должности в руководстве крупных российских компаний.

Уже в июле The Washington Post сообщила, что Кнайсль покинула свою страну из-за угроз, были слухи, что она проживает на Ближнем Востоке. В аккаунте Карин Кнайсль в Twitter как местонахождение сейчас указан Ливан. В августе 2023 г. стало известно, что Карин Кнайсль поселилась в селе Петрушово под Рязанью, где стала героиней российской пропаганды.

Уже сейчас в СМИ появилась информация, что Кнайсль переезжает в Петербург, а ее пони – в Ленинградскую область. Их даже доставили бортом военно-транспортной авиации, бедным животным пришлось преодолевать шесть границ. К слову, самолет принадлежит 224-му летному отряду Минобороны рф, который в мае попал под санкции США и Украины за перевозку техники и наемников ППК "Вагнера".

В Петербурге она будет работать в центре GORKI (The Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues). Кнайсль – его соучредитель и руководитель.

Стивен Сигал

Наиболее публичным поклонником путина является голливудский актер Стивен Сигал, ставший российским гражданином в 2016 году. До этого актер поддержал аннексию Крыма в 2014 году, а также поддерживает вторжение россии в Украину. В феврале путин наградил его орденом Дружбы за его "международную гуманитарную и культурную деятельность".

Сигал открыл в Москве центр айкидо с намерением готовить молодых россиян к вступлению в российские вооруженные силы. Известно, что у экс-звезды элитный дом в Подмосковье, бизнес, а его сын тоже получил след за отцом российское гражданство. Однако это не мешает Сигалу иметь гражданство США возвращаться домой и путешествовать, пользуясь всеми его преимуществами.

Наталья Орейро

Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро, известная благодаря роли в "Диком ангеле", в последнее время активно защищает россию. Женщина приезжала в страну-агрессора и выступала в разных городах, а ее тур назывался "Наша Наташа". Она наряжалась то в кокошник, то в военную атрибутику и даже своего маленького сына наряжала.

"Я чувствую себя россиянкой. Мне нравится климат, еда, люди. Меня здесь любят. Это страна, которая много страдала, но сумела вырваться вперед. Я люблю российскую историю во всех областях", — говорила Орейро.

Она даже написала гимн чемпионату мира по футболу в россии. А еще она написала песню о жизни в россии, снялась в российском телесериале и выступила на "Голубом огоньке".

С 2014 г. она начала петь российские пропагандистские песни. 10 ноября 2021 года актриса получила российское гражданство и в одном из интервью предположила, что когда станет бабушкой, будет иметь дачу в россии.

Хотя с начала полномасштабного вторжения в своих соцсетях она выложила две картинки с надписями "Нет войне!" и "За мир". Конечно, в россию Орейро перебираться не стала — нет глупых, однако в Instagram до сих пор дублирует посты на русском.

Джефф Монсон

Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, один из немногих, кто по-настоящему переехал в россию из США. В мае 2023 года Монсон заявил об отказе от американского гражданства и сдал свой паспорт в американское консульство в Стамбуле.

52-летний Монсон — бывший чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, претендент на титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии UFC. Американец позиционировал себя как анархокоммунист, критиковал американскую политику и капитализм. Наверное, во время одного из своих поединков он сильно ударился головой, потому что в 2014 поддержал боевиков на востоке Украины и объявил о желании получить российский паспорт. Он сделал это весной 2018 года, а уже в сентябре был избран депутатом подмосковного Красногорска от "Единой россии".

Джефф Монсон

В россии Монсон критиковал США и обвинял страну в агрессивной внешней политике. В апреле он стал членом "Единой россии" и анонсировал баллотирование в региональный парламент Башкортостана. До этого он заявлял, что намерен баллотироваться в Госдуму.

Жерар Депардье

Актер Жерар Депардье получил российское гражданство в 2013 году в знак протеста против предлагаемого повышения налогов для богатых во Франции. С момента получения гражданства Депардье часто восхваляет россию, называя ее "великой демократией", и хвалит путина.

В то же время после 24 февраля 2022 Депардье выступил против войны и пообещал перечислить часть гонораров на помощь жителям Украины. Депардье назвал вторжение россии в Украину "бешеным и недопустимым эксцессом" путина. При этом он заявил, что российский народ не несет ответственности за "неприемлемые действия" своих руководителей.

Однако ватная сторона души француза дала о себе знать в этом году. Депардье признался в любви к россии и назвал войну в Украине "чепухой" в интервью французскому изданию Augsburger Allgemeine.

"Для меня ничего не изменилось. Я все-таки россиянин. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать об этом ничего разумного! Никто !" – высказал свое мнение скандальный актер.

Несмотря на это, актер любит россию на расстоянии, по данным СМИ, он живет в Стамбуле и Дубае.

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