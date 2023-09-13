Депардьє, Сігал, Орейро: хто з зірок-фанатів путіна переїхав до росії, а хто не ризикнув

Деякі зірки продовжують любити росію, але на відстані

Серед зірок та відомих людей час від часу знаходилися фанати росії, охочі отримати російське громадянство. Деякі, як ексглава МЗС Австрії Карін Кнайсль, відома танцем із володимиром путіним на весіллі, після початку повномасштабного вторгнення зважилися на переїзд до рф.

Більшість зірок просто брали від путіна російські паспорти, продовжуючи жити у безпечних та благополучних країнах. "Телеграф" розповідає, як склалася доля фанатів росії та де вони живуть зараз.

Катрін Кнайсль

У 2018 році міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вийшла заміж за бізнесмена Вольфганга Майлінгера та запросила на своє весілля президента росії володимира путіна. Той запрошення прийняв і навіть станцював з Кнайсль, що викликало хвилю критики у місцевих медіа, які звинуватили її у підриві політики ЄС щодо росії. Інша частина суспільства стверджувала, що запрошення путіна показувало наближеність еліт Австрії до рф.

Кнайсль займала посаду міністра до 2019 року і після цього її життя складалося так собі. У 2021 році Кнайсль була включена до ради директорів "Роснефти" як незалежний директор. А після вторгнення росії в Україну вона заявляла, що не планує залишати цю посаду. Однак у травні 2022-го Кнайсль залишила раду директорів держконцерну. Причина — Європарламент проголосував за введення санкцій проти європейців, які зберігають посади у керівництві великих російських компаній.

Вже у липні The Washington Post повідомила, що Кнайсль залишила свою країну через погрози, були чутки про те, що вона мешкає на Близькому Сході. В обліковому записі Карін Кнайсль у Twitter як місце знаходження зараз вказано Ліван. У серпні 2023 року стало відомо, що Карін Кнайсль оселилася у селі Петрушово під Рязанню, де стала героїнею російської пропаганди.

Вже зараз у ЗМІ з'явилася інформація, що Кнайсль переїжджає до Петербурга, а її поні — до Ленінградської області. Їх навіть доставили бортом військово-транспортної авіації, бідолашним тваринам довелося долати шість кордонів. До слова, літак належить 224-му льотному загону Міноборони РФ, який у травні потрапив під санкції США та України за перевезення техніки та найманців ПВК "Вагнера".

У Петербурзі вона працюватиме у центрі G.O.R.K.I. (The Geopolitical Observatory for Russia's Key Issues). Кнайсль є його співзасновником та керівником.

Стівен Сігал

Найбільш публічним прихильником путіна є голлівудський актор Стівен Сігал, який став російським громадянином у 2016 році. До цього актор підтримав анексію Криму в 2014 році, а також підтримує вторгнення росії в Україну. У лютому Путін нагородив його орденом Дружби за його "міжнародну гуманітарну та культурну діяльність".

Сігал, відкрив у москві центр айкідо з наміром готувати молодих росіян до вступу в російські збройні сили. Відомо, що екс-зірка має елітний будинок у Підмосков'ї, бізнес, а його син теж отримав слід за батьком російське громадянство. Проте це не заважає Сігалу мати громадянство США повертатися додому, та подорожувати, користуючись усіма його перевагами.

Наталія Орейро

Уругвайська співачка і актриса Наталія Орейро, відома завдяки ролі в "Дикому ангелі", останнім часом активно захищає росію. Жінка приїжджала в країну-агресора і виступала в різних містах, а її тур називався "Наша Наташа". Вона вбиралася то в кокошник, то у військову атрибутику і навіть свого маленького сина наряджала.

"Я відчуваю себе росіянкою. Мені подобається клімат, їжа, люди. Мене тут люблять. Це країна, яка багато страждала, але зуміла вирватися вперед. Я люблю російську історію у всіх сферах", — говорила Орейро.

Вона навіть написала гімн чемпіонату світу з футболу в росії. А ще вона написала пісню про життя в рф, знялася в російському телесеріалі і виступила на "Блакитному вогнику".

З 2014 року вона почала співати російські пропагандистські пісні. 10 листопада 2021 року актриса отримала російське громадянство та в одному з інтерв'ю припустила, що коли стане бабусею, матиме дачу в росії.

Хоча з початку повномасштабного вторгнення у своїх соцмережах вона виклала дві картинки з написами "Ні війні!" і "За мир". Звісно, до росії Орейро перебиратися не стала — немає дурних, проте в Instagram досі дублює пости російською.

Джефф Монсон

Американський боєць змішаних єдиноборств Джефф Монсон, один із небагатьох, хто по-справжньому переїхав до росії зі США. У травні 2023 Монсон заявив про відмову від американського громадянства та здав свій паспорт до американського консульства у Стамбулі.

52-річний Монсон — колишній чемпіон світу з бразильського джиу-джитсу, претендент на титул чемпіона світу у змішаних єдиноборствах за версією UFC. Американець позиціонував себе як анархо-комуніст, критикував американську політику та капіталізм. Напевно, під час одного зі своїх поєдинків він добряче вдарився головою, бо 2014 року підтримав бойовиків на сході України та оголосив про бажання отримати російський паспорт. Він зробив це навесні 2018 року, а вже у вересні був обраний депутатом підмосковного Красногорська від "Єдиної росії".

Джефф Монсон

У росії Монсон критикував США та звинувачував країну в агресивній зовнішній політиці. У квітні він став членом "Єдиної росії" та анонсував балотування до регіонального парламенту Башкортостану. До цього він заявляв, що має намір балотуватися до Держдуми.

Жерар Депардьє

Актор Жерар Депардьє отримав російське громадянство у 2013 році на знак протесту проти пропонованого підвищення податків для багатих у Франції. З моменту отримання громадянства Депардьє часто вихваляє росію, називаючи її "великою демократією", і хвалить путіна.

Водночас після 24 лютого 2022 року Депардьє виступив проти війни та пообіцяв перерахувати частину гонорарів на допомогу мешканцям України. Депардьє назвав вторгнення Росії в Україну "шаленим і неприпустимим ексцесом" Путіна. При цьому він заявив, що російський народ не несе відповідальності за "неприйнятні дії" своїх керівників.

Однак ватна сторона душі француза дала про себе знати цього року. Депардьє зізнався у любові до росії та назвав війну в Україні "нісенітницею" в інтерв'ю французькому виданню Augsburger Allgemeine.

"Для мене нічого не змінилося. Я все-таки росіянин. Я люблю російську культуру. Коли я люблю країну, це завжди через її культуру. Але я вважаю за краще уникати розмов на цю тему, ніхто не може сказати про це нічого розумного! Ніхто!" – висловив свою думку скандальний актор.

Попри це чоловік любить росію з відстані, за даними ЗМІ, він живе у Стамбулі та Дубаї.

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